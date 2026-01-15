Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу та начальника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Які наслідки ракетної атаки по Чорноморську 15 січня?

Олексій Кулеба розповів, що ворог балістичною ракетою атакував причал Чорноморського порту, де перебувало цивільне судно під прапором Мальти.

На жаль, поранено одного члена екіпажу. Зараз йому надається необхідна допомога,

– зазначив віцепрем'єр.

Голова Мінрозвитку підкреслив, що судно готувалося до перевезення контейнерного вантажу. Внаслідок удару було пошкоджено три контейнери та стався витік олії. Для локалізації наслідків встановлюється бонове загородження.

Наслідки атаки по Чорноморську 15 січня / Фото з телеграм-каналів Олексія Кулеби та Олега Кіпера

Кулеба підкреслив, що це черговий акт російського терору проти цивільної портової інфраструктури, міжнародної торгівлі та безпеки мореплавства.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, своєю чергою, закликав жителів Одещини оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги та під час її оголошення негайно прямувати в укриття.