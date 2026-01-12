Сталося загоряння, є поранений член екіпажу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу.
Що відомо про атаку на іноземні судна?
Танкер під прапором Панами, у який влучила Росія, якраз очікував заходу до українського порту для завантаження рослинної олії.
Пораненому надається необхідна допомога. А морські рятувальні служби ліквідовують загоряння на борту.
Також відбулася атака на судно під прапором Сан-Марино. Воно виходило з порту із вантажем кукурудзи.
На цьому судні, на щастя, минулося без постраждалих немає. Екіпаж продовжив рух.