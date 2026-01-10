Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.
Що відомо про атаку на Одеську область 10 січня?
Із 09:46 в Одеській області тривала повітряна тривога. Ворог запустив дрони з Чорного моря, про що попередили в Повітряних Силах ЗСУ. Групи БпЛА рухалися на Чорноморське та Овідіополь.
Як повідомили в ОВА, ранкова атака по Одеському району відбулася на промислову інфраструктуру. На одному з підприємств у порту дрони пошкодили порожній резервуар. Унаслідок удару дронами також загорівся утеплювач.
Інформація про загиблих та постраждалих наразі не надходила. На місці події працюють усі відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються,
– написав Олег Кіпер.
Коли востаннє росіяни атакували Одещину?
Напередодні ворог запустив дрони по самій Одесі. Внаслідок цього було уражено два цивільні судна. Один з них – корабель під прапором Коморських островів – завантажувався у порту соєю. На місці загинув член екіпажу, громадянин Сирії. Також є поранений.
7 січня російська армія так само атакувала порт. Тоді загинули двоє людей і восьмеро отримали травми. Ворог пошкодив адміністративну будівлю, вантажний транспорт та контейнери з олією.
Крім того, удару по Одесі росіяни завдали в новорічну ніч. Через обстріл кількома хвилями ударних дронів сталися пожежі на об'єктах інфраструктури та були пошкоджені житлові будинки.