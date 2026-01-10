Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
Что известно об атаке на Одесскую область 10 января?
С 09:46 в Одесской области продолжалась воздушная тревога. Враг запустил дроны из Черного моря, о чем предупредили в Воздушных Силах ВСУ. Группы БпЛА двигались на Черноморское и Овидиополь.
Как сообщили в ОВА, утренняя атака по Одесскому району произошла на промышленную инфраструктуру. На одном из предприятий в порту дроны повредили пустой резервуар. В результате удара дронами также загорелся утеплитель.
Информация о погибших и пострадавших пока не поступала. На месте происшествия работают все соответствующие службы. Последствия атаки уточняются,
– написал Олег Кипер.
Когда в последний раз россияне атаковали Одесскую область?
Накануне враг запустил дроны по самой Одессе. Вследствие этого были поражены два гражданских судна. Один из них – корабль под флагом Коморских островов – загружался в порту соей. На месте погиб член экипажа, гражданин Сирии. Также есть раненый.
7 января российская армия так же атаковала порт. Тогда погибли два человека и восемь получили травмы. Враг повредил административное здание, грузовой транспорт и контейнеры с маслом.
Кроме того, удар по Одессе россияне нанесли в новогоднюю ночь. Из-за обстрела несколькими волнами ударных дронов произошли пожары на объектах инфраструктуры и были повреждены жилые дома.