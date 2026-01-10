Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Смотрите также Атака дронов на Киевскую область: в области раздавались взрывы

Что известно об атаке на Одесскую область 10 января?

С 09:46 в Одесской области продолжалась воздушная тревога. Враг запустил дроны из Черного моря, о чем предупредили в Воздушных Силах ВСУ. Группы БпЛА двигались на Черноморское и Овидиополь.

Как сообщили в ОВА, утренняя атака по Одесскому району произошла на промышленную инфраструктуру. На одном из предприятий в порту дроны повредили пустой резервуар. В результате удара дронами также загорелся утеплитель.

Информация о погибших и пострадавших пока не поступала. На месте происшествия работают все соответствующие службы. Последствия атаки уточняются,

– написал Олег Кипер.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.

Когда в последний раз россияне атаковали Одесскую область?