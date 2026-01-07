Про це інформує голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає 24 Канал.

Що відомо про атаку на Одещину?

Вдень 7 січня російські війська атакували Одещину. Під прицілом опинилась припортова інфраструктура, адміністративна будівля, вантажний транспорт та контейнери з олією.

Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки – на місці подій працюють відповідні служби, водночас порти продовжують свою роботу. Правоохоронці фіксують злочини Росії проти мирного населення та цивільної інфраструктури.

За даними влади, внаслідок обстрілу загинуло двоє чоловіків віком 48 та 46 років. Ще восьмеро осіб віком від 29 до 70 років отримали поранення. Двоє з них у важкому стані, шестеро – у стані середньої тяжкості. Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу.

Наслідки російської атаки на Одеську область: дивіться фото

Які міста України нещодавно обстріляла Росія?