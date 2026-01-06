Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про атаку на Кривий Ріг?

Після оголошення повітряної тривоги у Кривому Розі 6 січня пролунав вибух. Жителі почули його близько 15:19. Монітори стверджують, що Росія могла застосувати дві балістичні ракети, запущені з Криму.

Загроза застосування балістичного озброєння з півдня,

– написали в Повітряних силах ЗСУ.

Згодом у місті пролунав ще вибух, повідомив Олександр Вілкул.

