Тим часом місцеві телеграм-канали повідомляють про активність авіації й пуски ракет.
Що відомо про вибухи у Криму?
У ніч проти 19 лютого в тимчасово окупованому Криму повідомили про серію вибухів та роботу російської ППО.
За інформацією телеграм-каналу "Кримський вітер", стрілянину протиповітряної оборони зафіксували в районі військового аеродрому "Бельбек" поблизу Севастополь. Також повідомлялося про нібито проліт української ракети в напрямку аеродрому з боку Бахчисарайського району.
Окрім цього, за даними каналу, робота ППО відбувалася і в районі аеродрому "Саки" у Новофедорівці.
Близько 23:30 очевидці повідомили про потужний вибух над Андріївкою під Севастополем. Також зазначалося, що о 23:20 з аеродрому "Бельбек" злетів винищувач, який нібито намагався перехопити безпілотник.
За повідомленнями, літак здійснив пуск ракети по дрону, однак вона не влучила в ціль. Після цього винищувач застосував теплові пастки та попрямував у бік Євпаторії.
Крім того, місцеві жителі повідомляли про увімкнення синього прожектора в районі селища Сонячний під Севастополем.
Водночас телеграм-канал "ЧП / Севастополь" заявив, що військові нібито відбивають атаку ЗСУ. За попередньою інформацією, над морем у районі Камишової бухти та Північної сторони було збито п’ять повітряних цілей. За даними місцевої "рятувальної служби", цивільна інфраструктура міста не постраждала.
Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Аеродроми у Криму були під атакою і 17 лютого
Увечері 17 грудня по всьому окупованому Криму лунали вибухи, зокрема, на аеродромах "Кача" та "Бельбек" і в містах Севастополь та Керч.
Окупаційна влада повідомила про роботу протиповітряної оборони, яка нібито збила 3 повітряні цілі, а громадський транспорт у Севастополі тимчасово припиняв рух.