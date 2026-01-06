Що відомо про обстріл заводу "Олейна"?

Цілеспрямований російський удар пошкодив завод “Олейна” в Дніпрі, що належить відомій американській компанії Bunge, пише 24 Канал з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

За його словами, цей напад не був помилкою – він був навмисним, оскільки росіяни неодноразово намагалися вдарити по цьому об'єкту.

Минулого року російські удари пошкодили офіси Boeing у Києві, великого американського виробника електроніки на Закарпатті та інші об'єкти. Протягом повномасштабної війни приблизно половина членів Торгової палати США в Україні зазнали пошкоджень або руйнувань своїх об'єктів у різних масштабах,

– розповів Сибіга.

Які наслідки атаки?

В результаті атаки дронів на дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії, пише 24 Канал з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

5 січня було відомо, що комунальники прибирають, кидають пісок та суміш, але проїзд Набережною буде неможливим упродовж 2 – 3 діб. Рух громадського транспорту на деяких ділянках теж довелося перекрити.

Який ще бізнес постраждав через удари Росії?