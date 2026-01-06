Що відомо про обстріл заводу "Олейна"?
Цілеспрямований російський удар пошкодив завод “Олейна” в Дніпрі, що належить відомій американській компанії Bunge, пише 24 Канал з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.
За його словами, цей напад не був помилкою – він був навмисним, оскільки росіяни неодноразово намагалися вдарити по цьому об'єкту.
Минулого року російські удари пошкодили офіси Boeing у Києві, великого американського виробника електроніки на Закарпатті та інші об'єкти. Протягом повномасштабної війни приблизно половина членів Торгової палати США в Україні зазнали пошкоджень або руйнувань своїх об'єктів у різних масштабах,
– розповів Сибіга.
Які наслідки атаки?
В результаті атаки дронів на дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії, пише 24 Канал з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.
5 січня було відомо, що комунальники прибирають, кидають пісок та суміш, але проїзд Набережною буде неможливим упродовж 2 – 3 діб. Рух громадського транспорту на деяких ділянках теж довелося перекрити.
Який ще бізнес постраждав через удари Росії?
Під час обстрілу Запоріжжя 1 та 2 січня росіяни атакували магазин JYSK дронами та КАБ, що пошкодило дах, викликало пожежу та втрату частини товару. Мережа попередньо планує перевідкрити пошкоджений магазин JYSK цієї зими.
У ніч на 31 грудня уламки дрона впали на територію термінала "Нової пошти" на Одещині, знищивши 110 посилок на 2,3 мільйона гривень. Масована атака на Одесу 31 грудня спричинила пошкодження інфраструктури, зокрема 4 житлових будинків.
У листопаді унаслідок російського удару по Києву пошкоджено логістичний центр мережі супермаркетів Novus, загинули четверо водіїв, ще п’ятеро поранені, але співробітники в укритті не постраждали.
Того ж дня типографія "Від А до Я" в Києві зазнала пошкоджень від дронової атаки, але продовжила роботу вже зранку 25 листопада. Ворожий "Шахед" вдарив по підприємству близько 2:00 ночі, але серед працівників ніхто не постраждав.