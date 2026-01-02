Що відомо про обстріл JYSK у Запоріжжі?

Росія завдала удару по магазину JYSK, жоден із працівників чи відвідувачів не постраждав. Про це розповів виконавчий директор українського офісу JYSK Євген Іваниця, пише 24 Канал.

Дивіться також Бізнес, який знищує Росія: які масштаби збитків "Нової пошти", "Епіцентру" та іншого бізнесу

Внаслідок ударів було пошкоджено дах будівлі, виникла пожежа, втрачено частину товару та обладнання. Наразі оцінюють масштаби збитків і час, необхідний для відновлення роботи.

Іваниця також повідомив, що мережа попередньо планує перевідкрити пошкоджений магазин JYSK цієї зими.

Цікаво! Компанія JYSK, заснована у Данії, спеціалізується на продажу товарів для дому (меблі, матраци, текстиль, декор, товари для саду). Наразі в Україні працюють 112 магазинів JYSK у 38 містах та інтернет-магазин jysk.ua. Штат JYSK в країні налічує майже 1 000 співробітників.

Що відомо про обстріл Запоріжжя 1 та 2 січня?

Протягом доби 1 січня у Запорізькій області кілька разів оголошували повітряну тривогу. Унаслідок ранкового удару по Запорізькому району майже 4000 абонентів залишилися без електропостачання.

Терор Запоріжжя окупанти продовжили й уночі 2 січня. За попередніми даними станом на 8:00 ранку, ворог завдав 9 ударів по Запоріжжю.

За попередніми даними станом на 8:00 ранку, ворог завдав 9 ударів по Запоріжжю. У ДСНС зазначили, що ворог атакував Запоріжжя двома хвилями. Перша хвиля сталася пізно ввечері 1 січня. Виникло три пожежі: загорілися нежитлова прибудова до багатоповерхівки та дві господарчі споруди. Уламками пошкоджено житлові будинки, дорожнє покриття та автомобілі.

Друга атака сталася близько 02:00 2 січня. Спалахнув торговий центр. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, а сапери ДСНС обстежили територію на наявність небезпечних уламків безпілотників.

У лікарнях Запоріжжя перебувають 30 постраждалих людей.

Який ще бізнес постраждав через удари Росії?