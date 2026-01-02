Что известно об обстреле JYSK в Запорожье?

Россия нанесла удар по магазину JYSK, ни один из работников или посетителей не пострадал. Об этом рассказал исполнительный директор украинского офиса JYSK Евгений Иваница, пишет 24 Канал.

В результате ударов была повреждена крыша здания, возник пожар, потеряна часть товара и оборудования. Сейчас оценивают масштабы ущерба и время, необходимое для восстановления работы.

Иваница также сообщил, что сеть предварительно планирует переоткрыть поврежденный магазин JYSK этой зимой.

Интересно! Компания JYSK, основана в Дании, специализируется на продаже товаров для дома (мебель, матрасы, текстиль, декор, товары для сада). Сейчас в Украине работают 112 магазинов JYSK в 38 городах и интернет-магазин jysk.ua. Штат JYSK в стране насчитывает почти 1 000 сотрудников.

Что известно об обстреле Запорожья 1 и 2 января?

В течение суток 1 января в Запорожской области несколько раз объявляли воздушную тревогу. В результате утреннего удара по Запорожскому району почти 4000 абонентов остались без электроснабжения.

Террор Запорожья оккупанты продолжили и ночью 2 января. По предварительным данным по состоянию на 8:00 утра, враг нанес 9 ударов по Запорожью.

По предварительным данным по состоянию на 8:00 утра, враг нанес 9 ударов по Запорожью. В ГСЧС отметили, что враг атаковал Запорожье двумя волнами. Первая волна произошла поздно вечером 1 января. Возникло три пожара: загорелись нежилая пристройка к многоэтажке и две хозяйственные постройки. Обломками повреждены жилые дома, дорожное покрытие и автомобили.

Вторая атака произошла около 02:00 2 января. Вспыхнул торговый центр. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, а саперы ГСЧС обследовали территорию на наличие опасных обломков беспилотников.

В больницах Запорожья находятся 30 пострадавших людей.

Какой еще бизнес пострадал из-за ударов России?