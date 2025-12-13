Россия систематически уничтожает украинский бизнес и инфраструктуру. Только за 2024 год промышленность, строительство и сектор услуг потеряли до 20 миллиардов долларов, а общие прямые убытки страны достигли более 170 миллиардов.

Стоит добавить, что одни из самых больших разрушений бизнеса понесли и до сих пор испытывают прифронтовые области, где убытки превысили 79 миллиардов долларов.

Всего под ударами оказались тысячи предприятий, среди которых "Новая почта", "Эпицентр", производство хумуса Yofi, завод Flex, типография "Фактор-Друк", а также один из крупнейших фармдистрибьюторов в Украине и сеть супермаркетов NOVUS.

Однако несмотря на все повреждения, кадровый дефицит и сложный доступ к финансированию, украинский бизнес продолжает работать и восстанавливать объекты, которые уничтожила Россия.

24 Канал узнал, каких именно масштабов достигли потери украинских компаний, как бизнесы восстанавливают работу после российских атак и с какими вызовами сталкиваются компании сегодня.

Какие убытки несет украинский бизнес из-за российских атак?

На запрос 24 Канала в Европейской бизнес-ассоциации рассказали, что согласно оценке RDNA4, проведенной Группой Всемирного банка, правительством Украины, Еврокомиссией и ООН за период с февраля 2022 года по декабрь 2024 года, общая сумма прямых убытков, нанесенных зданиям и инфраструктуре в различных секторах, оценивается примерно в 176 миллиарда долларов.

Среди тех, кто больше всего испытывают разрушений – прифронтовые области с потерями на уровне 79,4 миллиарда долларов. Особенно масштабные повреждения фиксируются в регионах, находящихся вблизи линии фронта,

– отмечает в сообщении бизнес-ассоциация.

Среди всех секторов экономики больше всего пострадали:

торговля и промышленность – вместе более трети всех совокупных потерь (около 36% от общей суммы убытков);

аграрный сектор, включая переработку;

энергетика;

добывающая промышленность;

логистика и транспортная инфраструктура, в частности морские порты.

По подсчетам Киевской школы экономики, только по состоянию на ноябрь 2024 года, промышленность, строительство и сектор услуг Украины понесли убытки на более 14 миллиардов долларов, в соответствии с которыми было разрушено или серьезно повреждено почти полтысячи крупных и средних частных, а также государственных предприятий.

Напоминаем, что на начало сентября 2022 года с начала войны повреждено и разрушено 412 промышленных предприятий, с учетом крупных и средних объектов в восточных и южных областях Украины. А общая сумма прямых убытков предприятий оценивалась в 13 миллиардов долларов.

Сколько средств потеряла "Новая почта" после атак России?

На запрос 24 Канала в "Новой почте" ответили, что за более чем 3 года полномасштабного вторжения было повреждено или разрушено более 400 отделений и терминалов.

Большую часть из них мы восстановили, однако некоторые объекты восстановлению не подлежат, например в Купянске, Днепре или Полтаве,

– отмечают в компании.

Только за последние 9 месяцев 2025 года стоимость восстановления имущества группы компаний NOVA, что было повреждено в результате атак или боевых действий, составила 379 миллионов гривен. Зато с начала 2022 года стоимость его восстановления составила более 1 миллиарда гривен.

В "Новой почте" отмечают, что убытки от российских атак достигли значительных масштабов:

В целом в результате ударов России по Украине было уничтожено 138 тысяч посылок, а прямые убытки компании превышают 3 миллиардов гривен,

Вместе с этим, мы всегда компенсируем клиентам стоимость поврежденных или уничтоженных отправлений: за 9 месяцев этого года сумма компенсаций достигла 37 миллионов гривен, а с начала полномасштабной войны – 135 миллионов гривен.

По поводу восстановлению после атак, в "Новой почте" объясняют: если локация временно прекращает работу, то оперативно открывается новое отделение или запускается другой формат обслуживания, чтобы клиенты не почувствовали остановки сервиса.

А если нет возможности быстро восстановить поврежденное помещение, тогда оперативно устанавливаются мобильные отделения или переадресовываем посылки на ближайшую точку сервиса.

К примеру, после ударов по сортировочному терминалу в Сумах или после разрушения отделения в Одессе "Новая почта" уже на следующий день открыла мобильные отделения рядом.

А когда российская ракета разрушила сортировочный терминал в Харькове 21 октября 2023, восстановление терминала началось уже на следующий день, 22 октября.

Мы восстанавливаем нашу инфраструктуру собственными силами. В то же время привлекаем партнеров, которые поддерживают развитие логистики и устойчивость нашей сети. Так, "Новая почта" много лет сотрудничает с ЕБРР, а в прошлом году также получила финансирование от Credit Agricole,

– резюмируют в компании.

Как восстанавливается после обстрела предприятие Akkerman Distillery?

Во время разговора с 24 Каналом директор Akkerman Distillery Илона Надводская рассказала, что полномасштабная война для многих украинских производителей стала серьезным вызовом. Ночной обстрел по предприятию 28 сентября нанес большие потери на сумму в 10 миллионов евро.

Илона Надводская CEO "Akkerman Distillery" Это большая потеря не только из-за материального ущерба, ведь наш завод был полностью модернизирован в 2019 году. В результате массированной атаки 17 БПЛА полностью уничтожен цех розлива с несколькими мощнейшими производственными линиями, которые способны выпускать 6 000 бутылок в час. А общая мощность производства составляла около 50 миллионов бутылок в год.

Несмотря на это, потерян склад готовой продукции, где хранилось около 250 тысяч бутылок коньяка AZNAURI и много составляющих среди которых этикетки, короба и бутылки.

На момент обстрела мы имели достаточные запасы продукции, поскольку мы активно готовились к зимнему сезону, который является пиковым по продажам для бренда AZNAURI. Основные резервы готовой продукции хранились на других складах, поэтому мы можем полностью обеспечить потребности клиентов до конца года,

– добавляет госпожа Илона.

Кроме того, директор винокурни заметила, что планируется сохранить около 90% позиций, которые производились до обстрела. Но временно будут отсутствовать только некоторые наименее популярные артикулы. Полное восстановление ассортимента ожидается уже с I квартала 2026 года.

Зато по восстановлению в Akkerman Distillery отмечают, что рассчитывать на быструю и в полном объеме государственную помощь не могут.

Такие процессы могут длиться слишком долго и на данный момент до сих пор продолжается экспертиза и оценка ущерба. Поэтому работы по восстановлению мы начали уже сразу после обстрела, чтобы как можно быстрее обеспечить рынок нашей продукцией,

– резюмирует Инна Надводская.

Какие убытки "Эпицентра"?

На запрос 24 Канала в "Эпицентре" сообщают, что с начала полномасштабного вторжения были полностью уничтожены 8 торговых центров в Мариуполе, Чернигове, Буче, Никополе, Харькове, Каменском и Херсоне (2 ТЦ), общей площадью более 136 600 квадратных метров.

Кроме того, еще 2 торговых центра в Краматорске и Харькове (микрорайон Алексеевка) прекратили работать вследствие повреждений и близости к зонам боевых действий, а над ТЦ на оккупированных территориях был потерян контроль.

Таким образом в целом, в результате широкомасштабной военной агрессии, "Эпицентр" потерял 11 объектов, которые были полностью уничтожены, оккупированы или повреждены. Их общая площадь составляет почти 200 тысяч квадратных метров,

– говорят в компании.

Таким образом, по состоянию на весну 2025 года, сумма общих убытков "Эпицентра", в результате полномасштабной войны, составила более 1 миллиарда долларов. Следует добавить, что сумма является предварительной, ведь в течение 2025 года повреждения продолжаются.

В эту сумму входят как реальные убытки, то есть полное уничтожение, повреждение или потеря контроля над торговыми центрами, потеря товарно-материальных ценностей, техники или других активов, так и упущенная выгода, возникшая вследствие невозможности осуществлять хозяйственную деятельность.

Впрочем компания отмечает, что уже начала процесс восстановления разрушенных объектов. В прошлом году был открыт новый торговый центр в Чернигове. А сейчас ведутся работы по строительству нового ТРЦ в Буче Киевской области.

Постепенно планируем восстановить все разрушенные объекты, обеспечивая безопасные условия для персонала и посетителей. В то же время как и для большинства украинских компаний в нынешних условиях, актуальным остается вопрос привлечения финансовых ресурсов. Из-за ограниченных кредитных лимитов, повышенные требования банков к обеспечению, военные риски и другие факторы привлекать финансовые ресурсы крайне трудно,

– объясняют в "Эпицентре".

Сейчас отмечается, что компания не получает финансовой помощи от государства на восстановление своих объектов.

Какие убытки в результате российских атак фиксируют члены EBA?

По данным последней волны опроса "Бизнес в условиях войны", проведенного Европейской бизнес-ассоциацией совместно с UKRSIBBANK BNP Paribas Group, потери бизнеса от войны продолжают расти.

По состоянию на середину 2024 года для 26% опрошенных компаний они составляют до 1 миллиона долларов.

компаний они составляют В то же время 31% членов сообщают о потерях в диапазоне от 1 до 10 миллионов долларов,

сообщают о потерях в диапазоне А 17% – о потерях более 10 миллионов долларов.

– о потерях Никаких потерь не понесли только 14% опрошенных компаний Ассоциации.

Зато если взять совокупные экономические, социальные и другие денежные потери от полномасштабной войны, то они в целом составляют около 589 миллиардов долларов США.

Согласно общим мерам восстановления для различных отраслей, грантовое финансирование имеют 72,5% общин в разных регионах. Среди самых высоких показателей: Киев (84%), Херсон (83%), Николаев (81%), Днепр (81%), Сумы (80%), Чернигов (79%).

Зато среди самых активных общин (по количеству поданных заявок с 2024 года): Днепропетровская, Киевская, Сумская, Черниговская области (данные опроса BDO Украина о способности общин получать грантовое финансирование, 2025 год).

Бизнесу необходимы прогнозируемые мобилизационные меры, учитывающие кадровый дефицит, в частности четкие правила бронирования работников и критерии критичности предприятий, прозрачные процедуры рассмотрения заявок соответствующими органами, упрощение выезда предпринимателей за границу для бизнес-целей с гарантией возврата и т.д,

– объясняют в Европейской бизнес-ассоциации.

Кроме того, несмотря на высокий спрос, доступность финансирования со стороны банковской системы остается серьезным препятствием для украинских предпринимателей.

Важно! 38% респондентов считают, что получить кредит сейчас сложно, а еще 14% считают кредитование полностью недоступным. Лишь 6% опрошенных отметили наличие многочисленных возможностей и предложений от банков.

Какова ситуация с доходами бизнеса?

В Европейской бизнес-ассоциации отмечают, что с начала полномасштабного вторжения в 48% бизнесов снизились доходы, тогда как у 47% – выросли. Зато только у 6% опрошенных объемы бизнеса не изменились.

Среди опрошенных 48% экспортируют товары или услуги за границу,

75% компаний ассоциации работают в полном объеме,

24% работают с ограничениями, и 1% – не работает вообще.

К наиболее распространенным ограничениям компаний входят: нехватка квалифицированных работников, ограничение географии деятельности и приостановление работы на время воздушных тревог.

В то время более 70% компаний имеют финансовые резервы на год и более, 22% имеют резервы на полгода, 5% – на несколько месяцев, и только 1% не имеют никаких резервов.

Какие еще предприятия в Украине были атакованы и повреждены?

Производитель хумуса Yofi

В начале октября российские ракеты попали по заводу производителя хумуса Yofi, площадь которого составляет 2 000 квадратных метров. Поэтому было объявлено о временной остановке работы.

В конце ноября появилось сообщение о возобновлении производства в Киеве. Таким образом уже вернулась на полки супермаркетов, начиная с сети АТБ.

Напоминаем! Завод Yofi – это крупнейший в Украине производитель хумуса, который занимает около 70% рынка. Например, выручка компании в 2023 году превысила 110 миллионов гривен.

Супермаркет NOVUS

В результате ночной ракетной атаки на Киев поврежден логистический центр сети Novus. В компании заверили, что дефицита товаров не будет: логистические маршруты уже перестраивают, а восстановление склада планируют – в кратчайшие сроки.

Типография "Фактор-Друк"

Еще раньше, в мае, россияне также уничтожили харьковскую типографию "Фактор-Друк". Тогда сгорело 50 тысяч книг.

"Фактор-печать" – это один из крупнейших типографских комплексов полного цикла в Европе, где печатались почти все украинские издатели.

В общем типография относится к холдингу, в который входит и издательство Vivat.

Интересно! Как заявила генеральный директор Юлия Орлова в интервью "Виледж", убытки по зданию и оборудованию составили около 5,1 миллиона евро.

Фармацевтический дистрибьютор "Оптима-Фарм"

Уже в третий раз россияне атакуют склады фармацевтической компании "Оптима-Фарм", которая является один из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов в Украине, в частности последняя атака состоялась по складу в Днепре.

Зато предыдущие разы произошли в Киеве, где известно о больших финансовых потерях и уничтожение запасов лекарств. Тогда убытки оценивали в пределах 100 миллионов долларов, а 20% месячного запаса лекарств Украины было уничтожено.

Завод Flex

Россияне во время очередной атаки по Украине попали по заводу "Флекстроникс" американской компании Flex International, что в Мукачево, сообщил один из депутатов Ужгородского городского совета. Эта компания является одной из мировых лидеров по контрактному производству электроники.

Известно, что завод Flex запустили в Украине еще 13 лет назад, а его производственные мощности занимают площадь 55 тысяч квадратных метров.