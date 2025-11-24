В какие магазины возвращается хумус Yofi?

Yofi возобновила производство продукции в Киеве, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение в Threads компании.

В течение 2 месяцев после удара производство активно восстанавливали, чтобы продолжить поставлять продукцию в магазины.

И это только начало, скоро мы вернемся во все сети супермаркетов, а пока бегите в АТБ за нашим хумусом,

– сообщили в компании.

К слову, Yofi – лидер украинского рынка хумуса, который, по данным Forbes Украина, контролирует около 70% сегмента. Площадь завода составляет 2000 квадратных метров, а выручка компании в 2023 году превысила 110 миллионов гривен.

Ежегодно Yofi производит 1 200 тонн продукции, в частности 35 наименований: различные виды хумуса, фалафель и баклажанную закуску бабагануш. До российского удара продукцию поставляли в более 1000 магазинов по Украине: сети "Сильпо", "Ашан", "Метро", "Велика Кишеня", Novus, АТБ и тому подобное.

Что известно об ударе по заводу Yofi?

7 октября в компании сообщили об ударе по заводу. В компании заверили, что сотрудники не пострадали и делают все возможное, чтобы восстановить поставки в течение месяца.

Также отметили, что сотрудники успели эвакуироваться за 20 минут до попадания, поэтому обошлось без пострадавших. В то же время предприятие претерпело значительные разрушения.

Мы были вынуждены временно приостановить поставки, но уже работаем над восстановлением производства. Планируем вернуться к привычному ритму работы в течение месяца,

– говорится в заявлении компании.

Что известно об ударах России по украинскому бизнесу?