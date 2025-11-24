В які магазини повертається хумус Yofi?

Yofi відновила виробництво продукції в Києві, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис у Threads компанії.

Упродовж 2 місяців після удару виробництво активно відновлювали, щоб продовжити постачати продукції до магазинів.

І це тільки початок, скоро ми повернемось у всі мережі супермаркетів, а поки біжіть в АТБ за нашим хумусом,

– повідомили у компанії.

До слова, Yofi – лідер українського ринку хумусу, який, за даними Forbes Україна, контролює близько 70% сегмента. Площа заводу становить 2000 квадратних метрів, а виторг компанії у 2023 році перевищила 110 мільйонів гривень.

Щорічно Yofi виготовляє 1 200 тонн продукції, зокрема 35 найменувань: різні види хумусу, фалафель і баклажанову закуску бабагануш. До російського удару продукцію постачали в понад 1000 магазинів по Україні: мережі "Сільпо", "Ашан", "Метро", "Велика Кишеня", Novus, АТБ тощо.

Що відомо про удар по заводу Yofi?

7 жовтня у компанії повідомили про удар по заводу. У компанії запевнили, що співробітники не постраждали та роблять усе можливе, щоб відновити постачання протягом місяця.

Також зауважили, що співробітники встигли евакуюватися за 20 хвилин до влучання, тож обійшлося без постраждалих. Водночас підприємство зазнало значних руйнувань.

Ми були змушені тимчасово призупинити постачання, але вже працюємо над відновленням виробництва. Плануємо повернутися до звичного ритму роботи протягом місяця,

– йдеться у заяві компанії.

Що відомо про удари Росії по українському бізнесу?