Що відомо про зупинку виробництва Ferrexpo?
Виробництво та експорт компанія зупиняє, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Ferrexpo.
Причина – порушення постачання енергії до підприємств компанії через обстріли Росії. Повідомлень про загиблих чи поранених немає.
Уранці 8 листопада ракети вразили цілі з передачі енергії в Горішніх Плавнях – місті, де розташована компанія Ferrexpo, та у більшому промисловому місті Кременчук, що знаходиться неподалік.
Після нападів було припинено електропостачання міста Горішні Плавні, а діяльність дочірніх підприємств Групи, Ferrexpo Poltava Mining ("FPM") та Ferrexpo Yeristovo Mining ("FYM"), була призупинена, – повідомили у компанії.
У компанії повідомили, що готуючись до таких подій, Ferrexpo створила запаси проміжної необробленої та готової залізорудної продукції на об'єкті та в інших місцях, щоб мінімізувати порушення виробничого циклу та експорту.
Протягом вихідних було відновлено обмежене електропостачання на FPM та FYM, а частини переробного заводу знову працюють. Зусилля щодо відновлення електропостачання та виробничих потужностей тривають.
Що відомо про обстріл енергетики 8 листопада?
На Полтавщині внаслідок ракетно-дронової атаки 8 листопада пошкоджено три об'єкти критичної інфраструктури, повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута.
За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів. Для ураження Полтавщини ворог використав БпЛА "Герань-2" та крилаті ракети.
Кременчуцький район – пошкоджено енергетичний об'єкт унаслідок влучань та падіння уламків;
Лубенський район – пошкоджено адміністративну будівлю, приміщення депо, а також локомотиви, які перебували на технічному обслуговуванні;
Полтавський район – пошкоджено майно підприємства нафтогазової промисловості.За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів. Для ураження Полтавщини ворог використав БпЛА "Герань-2" та крилаті ракети.
Також постраждав об'єкт критичної інфраструктури в Прилуцькому районі на Чернігівщині, там виникла пожежа. Загалом уночі противник запустив 458 безпілотників і 45 ракет, з яких 32 – балістичні.
Як Росія обстрілює енергетику?
Росія змінила тактику ударів по енергетиці України, одночасно завдаючи ударів по об'єктах генерації та мережах розподілу електроенергії. Найскладніша ситуація з електропостачанням спостерігається в Харківській, Сумській та Полтавській областях, де діють до 4 черг відключень.
Після атак на енергетичні об'єкти зупинилася частина генерації "Центренерго". Готовність енергосистеми до зими залежить від температури, яка вплине на опалювальний сезон.
Росія здійснила масовану атаку на українські підстанції, що живлять Хмельницьку та Рівненську АЕС, загрожуючи ядерній безпеці Європи. Атаки спричинили блекаути в кількох містах України, зупинили рух через кордон та вказують на спробу знищити енергосистему України.