Які енергооб'єкти обстріляла Росія?

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що російські ракети та безпілотники 8 листопада били по підстанціях, що живлять Хмельницьку та Рівненську АЕС. Він назвав це "добре спланованими ударами" та наголосив, що такі дії ставлять під загрозу ядерну безпеку Європи.

Україна виступила за термінове засідання ради директорів МАГАТЕ. Також закликала країни, зокрема Китай і Індію, вимагати від Росії зупинити атаки на об'єкти ядерної енергетики.

Нещодавно ракети та безпілотники обстріляли українські електростанції та підстанції в рамках російської кампанії, метою якої, за словами Києва, було занурити Україну в темряву,

– йдеться в матеріалі.

Під вогонь окупантів потрапили також Зміївська та Трипільська ТЕС. У Центренерго заявили, що це наймасштабніший удар по їхніх станціях від початку повномасштабної війни.

У ДТЕК додали, що атака того дня спричинила блекаути в Харкові, Кременчуці та Чернігові. Там споживачі окрім світла, не мали також води та опалення.

Також видання нагадало, що Державна прикордонна служба України через перебої, спричинені обстрілом, спостерігала збої у роботі бази даних. Через це зупиняли рух через кордон на кілька годин.

Гендиректор ДТЕК Максим Тімченко заявив, що інтенсивність атак останніх двох місяців вказує на спробу Росії повністю знищити енергосистему України.

Які ще наслідки останньої атаки?