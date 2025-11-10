Что известно об остановке производства Ferrexpo?
Производство и экспорт компания останавливает, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Ferrexpo.
Смотрите также ФОПы хотят получить право на бронирование: что предлагает власть
Причина – нарушение поставок энергии на предприятия компании из-за обстрелов России. Сообщений о погибших или раненых нет.
Утром 8 ноября ракеты поразили цели по передаче энергии в Горишних Плавнях – городе, где расположена компания Ferrexpo, и в большом промышленном городе Кременчуг, что находится неподалеку.
После нападений было прекращено электроснабжение города Горишние Плавни, а деятельность дочерних предприятий Группы, Ferrexpo Poltava Mining ("FPM") и Ferrexpo Yeristovo Mining ("FYM"), была приостановлена, – сообщили в компании.
В компании сообщили, что готовясь к таким событиям, Ferrexpo создала запасы промежуточной необработанной и готовой железорудной продукции на объекте и в других местах, чтобы минимизировать нарушение производственного цикла и экспорта.
В течение выходных было восстановлено ограниченное электроснабжение на FPM и FYM, а части перерабатывающего завода снова работают. Усилия по восстановлению электроснабжения и производственных мощностей продолжаются.
Что известно об обстреле энергетики 8 ноября?
На Полтавщине в результате ракетно-дроновой атаки 8 ноября повреждены три объекта критической инфраструктуры, сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации Владимира Когута.
Под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры начато досудебное расследование в трех уголовных производствах по фактам военных преступлений. Для поражения Полтавщины враг использовал БпЛА "Герань-2" и крылатые ракеты.
Кременчугский район – поврежден энергетический объект в результате попаданий и падения обломков;
Лубенский район – повреждено административное здание, помещения депо, а также локомотивы, которые находились на техническом обслуживании;
Полтавский район – повреждено имущество предприятия нефтегазовой промышленности. под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры начато досудебное расследование в трех уголовных производствах по фактам военных преступлений. Для поражения Полтавщины враг использовал БпЛА "Герань-2" и крылатые ракеты.
Также пострадал объект критической инфраструктуры в Прилуцком районе Черниговской области, там возник пожар. Всего ночью противник запустил 458 беспилотников и 45 ракет, из которых 32 – баллистические.
Как Россия обстреливает энергетику?
Россия изменила тактику ударов по энергетике Украины, одновременно нанося удары по объектам генерации и сетям распределения электроэнергии. Самая сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, где действуют до 4 очередей отключений.
После атак на энергетические объекты остановилась часть генерации "Центрэнерго". Готовность энергосистемы к зиме зависит от температуры, которая повлияет на отопительный сезон.
Россия осуществила массированную атаку на украинские подстанции, питающие Хмельницкую и Ровенскую АЭС, угрожая ядерной безопасности Европы. Атаки вызвали блэкауты в нескольких городах Украины, остановили движение через границу и указывают на попытку уничтожить энергосистему Украины.