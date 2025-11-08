Что предлагают ФЛП по бронированию?

Недавно состоялся форум, где представители власти и бизнеса обсуждали важные вопросы по улучшению микроклимата в стране, сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский Совет Бизнеса.

Смотрите также Половина специалистов IT-отрасли не забронированы: где чаще всего дают бронь и отсрочку

Одним из важных вопросов стал вопрос деятельности бизнеса на прифронтовых территориях, а особенно очень большой дефицит кадров для малого и мелкого бизнеса, ведь.

Предприниматели отметили, что крупный и средний бизнес уже давно релоцирован на более спокойные территории. И именно малый бизнес обеспечивает жизнедеятельность на приграничных территориях и страдает от нехватки работников.

Одним из решений кадрового голода, как отметил Председатель Сумского Совета Предпринимателей Богдан Мосуновой является не только расширение налоговых преференций, которые действовали в 2022 году и введение новых, а и кардинальные изменения в процедуре бронирования. Поэтому бизнес предлагает следующее:

Включить ФЛП и сделать упрощенную процедуру для бронирования ФЛП и его работников.

Напомним, что ФЛП сам по себе не может забронировать себя или сотрудников, сообщает 24 Канал.

Бронирование возможно только для работников юридических лиц – предприятий, организаций, государственных учреждений, которые ведут персональный воинский учет.

Поэтому, право на бронирование пока имеют только те, кто работает на предприятиях или госструктурах, критически важных для экономики или обороны. ФЛП остается за пределами бронирования – пока не будут внесены изменения в законодательство.

Последние новости о бронировании работников в Украине