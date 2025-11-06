Какие критерии бронирования утвердили для предприятий?

Оборонное ведомство Украины уже начало официальный прием документов от предприятий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Смотрите также "Накрыли" схему бизнеса: как государство борется с уклонением от налогов

Критерии, которым должны соответствовать предприятия, претендующие на статус важного значения для национальной экономики в сфере ОПК и могут получить право на бронирование до 100% работников следующие.

Выполнение государственного контракта (договора) в сфере обороны. Объем производства продукции оборонного назначения должен составлять более 50% общего объема предприятия. Получение государственной финансовой поддержки в виде грантов для нужд обороны. Управление объектами государственной собственности, который осуществляет регулирование, контроль и координацию деятельности предприятий ОПК.

Предприятия, которые не соответствуют указанным выше критериям, могут получить статус важных для национальной экономики в случае соответствия не менее чем трем из следующих требований:

Выполнение государственных контрактов в сфере обороны;

Привлечение к выполнению оборонных заказов по договорам, в том числе внешнеэкономическим;

Включение в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов;

Участие в реализации государственных целевых программ в сферах авиастроения или космической деятельности;

Участие в реализации программ развития оборонно-промышленного комплекса, внедрении новых технологий, расширении производственных мощностей;

Производство товаров, выполнение работ или оказание услуг, используемых предприятиями ОПК для изготовления продукции оборонного назначения.

Такие предприятия, учреждения, организации могут быть определены критически важными для функционирования экономики, что позволит бронировать до 50% военнообязанных работников.

Что известно о бронировании в Украине?