В каких случаях можно потерять отсрочку?

Соответствующие комиссии ТЦК имеют полномочия на отмену действующей отсрочки, если исчезло или изменилось основание, на котором она была предоставлена.

Осенью 2025 года в Украине также ввели механизм, по которому большинство оформленных ранее отсрочек будут продлеваться автоматически. Если основание остается в силе, то система, вероятно, не потребует дополнительных действий.

В то же время в случае завершения или аннулирования такого основания ТЦК может отказать в продлении отсрочки после проверки данных.

По словам юристов, обычно отсрочку предоставляют на весь период военного положения, но в некоторых случаях ее ограничивают сроком действия конкретного основания.

Были случаи, когда в ТЦК видели, что инвалидность матери мужа будет действовать еще месяц, а не три месяца (на три месяца продлевают отсрочку "стандартно). И тогда давали отсрочку мужчине только на месяц,

– рассказала Мария Ганина.

Бронирование также могут отменить практически мгновенно, если предприятие, где работает человек, теряет статус критичности.

Аналогичные правила касаются и образовательных отсрочек: после выпуска университет может сразу сообщить ТЦК и СП, что студент больше не имеет основания для отсрочки по обучению.

