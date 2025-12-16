Речь идет о постепенном переходе от хаотичных процедур к системности и цифровизации. Детали у адвоката Даниила Трясова узнали "Факты", передает 24 Канал.

Как изменится мобилизация в 2026 году?

По словам адвоката, уже сейчас 2026 выдается годом, когда мобилизация станет жестче и более структурированной.

Главным ресурсом украинского войска остаются люди, однако акцент делают не на их количестве, а качестве подготовки. Например, продолжительность БЗВП недавно увеличили до 51 дня.

Какие изменения в бронировании?

Что касается бронирования – изменений больше всего, и часть из них уже действует. Например, критически важным предприятиям (ОПК) теперь не нужно ждать 72 часа для проверки списков – процедура стала втрое быстрее.

Так же сняли лимиты, и предприятия могут бронировать столько работников, сколько реально нужно для работы,

– отметил адвокат.

Кроме того, если у работника есть проблемы с военным учетом, предприятие может забронировать его на 45 дней, чтобы дать время уладить документы. Однако норма о запрете выезда за границу для таких работников – только законодательная инициатива, которую готовят к рассмотрению в парламенте.

Сейчас с помощью Дии бронювання действительно можно оформить быстрее. Однако это временное решение правительства, чтобы избежать "провалов" между завершением одной отсрочки и началом следующей.

Как будут вручать повестки?

Адвокат отметил, что сейчас повестки могут вручать не только представители ТЦК, но и работники местной власти, госучреждений, предприятий и даже СБУ или разведка – если речь идет об их резервистах.

По словам Трясова, в 2026 году это возможно где угодно: дома, на работе, в госучреждениях, в местах массового пребывания, на блокпостах и даже на границе.

Работники дипломатических учреждений за рубежом не входят в перечень лиц, которые имеют право вручать повестки. Однако делать это в консульствах не запрещено уполномоченным субъектам.

Будет ли усиление мобилизации?

По мнению адвоката, усиление мобилизации в Украине возможно, однако не в формате массовых рейдов. Речь идет о более жестком учете, меньших возможностях для уклонения и постепенной цифровизации всех процессов.

Он подчеркнул, что без реформ в ВСУ увеличение призыва не будет эффективным, однако контроль за военнообязанными "точно станет строже".

В общем все движется к тому, что новых правил мобилизации в Украине в 2026 году станет больше, они будут жестче, а возможностей их обойти – меньше,

– предостерегают украинцев.

Что будет с бумажными документами?