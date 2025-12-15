Соответствующие заявления Джон Болтон сделал во время интервью в эфире France 24, передает 24 Канал.

Что сказал Болтон об Украине?

По словам экс-советника Трампа, Украина, подобно Великобритании во время Второй мировой войны, имеет весомые аргументы для своих действий. Он отметил, что проведение выборов во время войны, особенно когда 20% территории страны оккупированы, является невозможным. По его мнению, если говорить о честных выборах, то и в России их нет.

Болтон подчеркнул, что Украине следует активнее демонстрировать борьбу с коррупцией. Он допускает возможность проведения местных выборов в тех регионах, которые остаются под контролем правительства.

Относительно мобилизации, он заметил, что снижение призывного возраста якобы поможет равномернее укрепить оборонные силы страны.

Я думаю – это совет от друга – я думаю, что им (Украине, – 24 Канал) нужно снизить призывной возраст с 25 до 18 лет, чтобы получить больше силы на поле боя и убедиться, что страна в целом несет равное бремя этой войны,

– сказал Болтон.

Заметим, что в апреле 2024 года в Украине снизили мобилизационный возраст с 27 до 25 лет.

Какова позиция Зеленского по этому вопросу?