Юрист Евгений Булименко рассказал, могут ли украинцам вручать повестки в украинских посольствах или консульствах за рубежом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
Где и кто может вручить повестку?
По словам юриста, круг лиц, уполномоченных вручать повестки, четко определен законодательством. Это, в частности, представители ТЦК, местных администраций, органов местного самоуправления, отдельных предприятий и работники СБУ или разведорганов.
Также повестки могут присылать заказными письмами с описью вложения и уведомлением о вручении. Юрист отмечает, что работники дипломатических учреждений за рубежом не входят в перечень лиц, которые имеют право вручать повестки.
Работники посольств и консульств не уполномочены вручать повестки. Они вообще не входят в перечень субъектов, определенных Порядком,
– говорит он.
А также добавляет, что вручение повесток в посольствах или консульствах лицами, которые имеют соответствующие полномочия согласно Порядку, не запрещено. Однако на практике это выглядит маловероятно.
Кто в Украине подлежит мобилизации?
В Украине подлежат мобилизации военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые не имеют отсрочки от призыва и пригодны по состоянию здоровья.
Граждане Украины в возрасте 60+ лет могут заключить годовой контракт на военную службу, при условии прохождения военно-врачебной комиссии и соответствия определенным критериям. Такая же возможность доступна для мужчин в возрасте 18 – 24 года. Юноши могут получить выплату в размере одного миллиона гривен и определенные льготы.
Отсрочка от мобилизации доступна студентам, лицам с инвалидностью или тем, кто признан непригодным по заключению ВВК, родителям трех и более несовершеннолетних детей, гражданам, которые осуществляют уход за больными родителями и тому подобное.