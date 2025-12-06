Юрист Евгений Булименко рассказал, могут ли украинцам вручать повестки в украинских посольствах или консульствах за рубежом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Смотрите также Отныне некоторым украинцам будет проще продлевать отсрочку от мобилизации

Где и кто может вручить повестку?

По словам юриста, круг лиц, уполномоченных вручать повестки, четко определен законодательством. Это, в частности, представители ТЦК, местных администраций, органов местного самоуправления, отдельных предприятий и работники СБУ или разведорганов.

Также повестки могут присылать заказными письмами с описью вложения и уведомлением о вручении. Юрист отмечает, что работники дипломатических учреждений за рубежом не входят в перечень лиц, которые имеют право вручать повестки.

Работники посольств и консульств не уполномочены вручать повестки. Они вообще не входят в перечень субъектов, определенных Порядком,

– говорит он.

А также добавляет, что вручение повесток в посольствах или консульствах лицами, которые имеют соответствующие полномочия согласно Порядку, не запрещено. Однако на практике это выглядит маловероятно.

Кто в Украине подлежит мобилизации?