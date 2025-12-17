Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар адвокатки Марії Ганіної для "РБК-Україна".
У яких випадках можна втратити відстрочку?
Відповідні комісії ТЦК мають повноваження на скасування діючої відстрочки, якщо зникла або змінилася підстава, на якій вона була надана.
Восени 2025 року в Україні також запровадили механізм, за яким більшість оформлених раніше відстрочок будуть продовжуватися автоматично. Якщо підстава залишається чинною, то система, ймовірно, не вимагатиме додаткових дій.
Водночас у разі завершення або анулювання такої підстави ТЦК може відмовити в продовженні відстрочки після перевірки даних.
За словами юристів, зазвичай відстрочку надають на весь період воєнного стану, але в деяких випадках її обмежують строком дії конкретної підстави.
Були випадки, коли в ТЦК бачили, що інвалідність матері чоловіка діятиме ще місяць, а не три місяці (на три місяці продовжують відстрочку "стандартно). І тоді давали відстрочку чоловіку лише на місяць,
– розповіла Марія Ганіна.
Бронювання також можуть скасувати практично миттєво, якщо підприємство, де працює чоловік, втрачає статус критичності.
Аналогічні правила стосуються й освітніх відстрочок: після випуску університет може одразу повідомити ТЦК та СП, що студент більше не має підстави для відстрочки за навчанням.
Відстрочки та бронювання: що змінилося?
Військовозобов'язані українці, які порушили правила військового обліку, тепер можуть отримати бронювання від мобілізації. Строк такого бронювання не може перевищувати 45 календарних днів із дня укладення трудового договору.
За словами юристів, цей час фактично надається військовозобов'язаному для розв'язання всіх питань і усунення порушень правил військового обліку.
Бронювання також не звільняє військовозобов'язаних від адміністративної відповідальності. Тому на порушників може бути накладено штраф, який за відсутності підстав для оскарження постанови доведеться сплатити.