Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пояснення адвокатки Лідії Карплюк для "Фактів".

Чи можуть бронювати порушників військового обліку?

Строк бронювання для порушників військового обліку не може перевищувати 45 календарних днів із дня укладення трудового договору. Варто зазначити, що бронювання надається не більше одного разу на один календарний рік.

За словами юристів, цей час фактично надається військовозобов'язаному для розв'язання всіх питань і усунення порушень правил військового обліку.

Важливо! бронювання не звільняє військовозобов'язаних від адміністративної відповідальності. Тому на порушників може бути накладено штраф, який за відсутності підстав для оскарження постанови доведеться сплатити.

Також законодавством визначено спеціальний строк випробування, який може встановлюватися у трудових договорах і який не може перевищувати 45 днів. Укладення такими підприємствами та організаціями трудових договорів із порушниками військового обліку не буде порушенням посадовими особами підприємств, установ та організацій законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Нагадаю, що наразі таких посадових осіб притягають до адміністративної відповідальності за статтею 210-1 КУпАП. Штраф за таке порушення наразі становить від 34 000 до 59 500 гривень,

– додала адвокатка.

Мобілізація та облік: які зміни плануються?