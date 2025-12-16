Йдеться не тільки про мобілізацію, а й про те, як ефективніше використати наявний людський ресурс. Народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради, полковник СБУ Роман Костенко в ефірі 24 Каналу назвав кроки, які можуть допомогти стабілізувати ситуацію та поповнити військо.

Чому нестача людей на передовій стала критичною?

Проблема полягає не лише в загальній кількості військових, а насамперед у їхній присутності безпосередньо на лінії фронту. Через це підрозділам часто не вистачає людей для повноцінної оборони, а ще більше – для ротацій і відпусток. У результаті одні й ті самі військові тривалий час залишаються на передових позиціях без заміни.

Проблема не в тому, що людей взагалі немає. Проблема в тому, що немає людей саме на лінії фронту, щоб вони могли міняти один одного,

– пояснив Костенко.

За такої ситуації поранення або вибуття одного військового створює прогалини, які складно швидко закрити. Це напряму впливає і на стійкість оборони, і на фізичний стан бійців. Саме тому питання поповнення підрозділів і ротацій стає одним із ключових для стабілізації фронту.

Робота із СЗЧ як швидкий резерв для війська

Окремим напрямком, який може дати відчутний ефект, він назвав роботу з військовими, що самовільно залишили частини. Йдеться про людей, які вже пройшли навчання і часто мають бойовий досвід. Повернення цього ресурсу могло б зменшити навантаження на мобілізацію.

Ми маємо сотні тисяч особового складу, який навчений і в багатьох випадках має бойовий досвід. З ними потрібно працювати на повернення,

– наголосив народний депутат.

Такий підхід, за його логікою, ефективніший, ніж набір людей з нуля. Держава вже вклала ресурси в підготовку цих військових, тож їхнє повернення може швидше закрити нестачу на фронті і частково розв'язати проблему ротацій.

Зниження віку призову не дасть швидкого результату

Говорячи про можливі рішення, Костенко скептично оцінив ідею різко знизити мобілізаційний вік. За його оцінкою, значна частина молоді вже скористалася можливістю виїзду за кордон, тож розраховувати на швидке поповнення за рахунок цієї категорії не варто. Водночас у багатьох арміях світу саме молоді люди становлять основу бойових підрозділів через фізичну витривалість.

Ми, мабуть, єдина армія, яка воює старшим поколінням. У всьому світі воює молодь, а у нас мобілізаційний вік визначили з 25 років,

– зазначив секретар оборонного комітету Верховної Ради.

Він підкреслив, що перед будь-якими змінами правил призову важливо створити умови, які стимулюватимуть людей іти служити. Йдеться не лише про примус, а й про довіру, чіткі правила та зрозумілу мотивацію. Без цього навіть формальні рішення не дадуть очікуваного ефекту для фронту.

Чому мобілізація неминуча і що має робити держава?

Окремо він наголосив, що жодна війна не ведеться виключно добровольцями. Мобілізація завжди означає примус і обмеження прав, і це реальність воєнного стану, яку неможливо обійти. Водночас держава має чесно пояснювати суспільству, чому ці рішення ухвалюють і яка ситуація на фронті.

Жодна війна у світі не ведеться тільки добровольцями. Мобілізація – це примус, і це нормально для воєнного стану,

– підсумував полковник СБУ.

За його оцінкою, ключову роль тут мають відігравати військове і політичне керівництво. Саме вони повинні відкрито говорити про нестачу людей і необхідність поповнення війська. Без такої прямої розмови навіть правильні рішення сприйматимуться суспільством значно гірше.

