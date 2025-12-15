Про це відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень, передає 24 Канал з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП.

Чи впливають релігійні переконання на мобілізацію?

У Полтавському ТЦК кажуть, що 9 вересня 2024 року ВЛК визнала чоловіка придатним до проходження військової служби, але отримувати повістку на відправлення до навчального центру він відмовився.

Громадянин зазначив, що він є представником релігійної організації "Свідки Єгови" і хотів, щоб йому замінили військову службу на альтернативну. Однак йому пояснили, що під час воєнного стану відсутня така можливість.

Також повідомили, що у війську є обов`язки, які не пов'язані із застосуванням зброї, а ухилення від військової служби є кримінальним злочином, але це не вплинуло на рішення чоловіка. У ТЦК та СП склали акт відмови та повідомили правоохоронців про вчинене кримінальне правопорушення.

Суд встановив, що згідно зі статтею 35 Конституції України ніхто не може бути звільнений від своїх обов`язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань.

У разі якщо виконання військового обов`язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною службою.

Згідно із Законом України "Про альтернативну (невійськову) службу" альтернативна служба є службою, яка запроваджується замість проходження строкової військової служби. Отже, можливості заміни військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період на альтернативну службу закон не передбачає.

Це означає, що жодні релігійні переконання не можуть бути підставою для ухилення від мобілізації громадянина України, визнаного придатним до військової служби.

Чоловіка визнали винним і призначили покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки, проте реальний термін замінили випробовувальним строком на 1 рік.

Хто в Україні підлягає мобілізації?