Куди та за яких умов можуть мобілізувати чоловіка старшого за 50 років?

Багатьох людей, які досягли 50 років загальна мобілізація ще стосується. Їх можуть викликати до ТЦК і направити на військово-лікарську комісію. Чоловіки віком від 50 до 60 років можуть бути призвані до війська, якщо мають потрібний стан здоров'я. Також під час мобілізації таких осіб враховується наявність чи відсутність військової спеціальності. Бронь та відстрочку таким чоловікам також за потреби надають на загальних підставах.

Відтак, якщо військовозобов'язаний має потрібну спеціальність, то його можуть мобілізувати навіть у 55 – 59 років. Чоловіки такого віку здебільшого поповнюють лави тилових бригад і не відправляються на службу в штурмові підрозділи.

Під час пресконференції заступниця начальника Київського ТЦК Лариса Козак розповіла, що чоловіків старших за 50 років часто беруть на посади в логістику, на роботу водіїв та тиловиків.

Такі чоловіки, так само як молодші, можуть отримати відстрочку, якщо:

не придатний за станом здоров'я чи має інвалідність;

є батьком трьох чи більше дітей:

доглядає за близькими з інвалідністю;

за інших умов.

Варто також зазначити, що чоловіки старші за 60 років досягли граничного віку для мобілізації, але добровільно можуть долучитися до армії. Спеціально для цієї категорії держава розробила "Контракт 60+". На службу їх беруть лише на небойові посади.

