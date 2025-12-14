Документ у Резерв+ стає основним для військовозобов’язаних. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.ua.

Як зміниться мобілізація в Україні?

Насамперед варто зауважити, що уряд ухвалив зміни до постанов №1487 та №559, які регулюють порядок військового обліку та оформлення військово-облікових документів. Тепер Резерв ID стає основною формою військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Заступниця міністра оборони Оксана Ферчук зауважила, що перехід до електронного формату мінімізує ризики втрати, пошкодження або підробки документа.

Отримати електронний військово-обліковий документ можна безпосередньо у застосунку Резерв+. Для цього потрібно завантажити мобільний застосунок з App Store або Google Play, відкрити його та увійти у свій акаунт через Bank ID. Після входу ви зможете оновити свої дані та переглянути інформацію про свій статус.

Міноборони нещодавно оновило Резерв+ і відтепер в електронному документі Резерв ID автоматично відображатиметься фото власника. Для цього достатньо оновити застосунок до останньої версії та документ у ньому.

Однак фото з’явиться лише у користувачів, які мають біометричний паспорт. Резерв ID без фото має таку ж юридичну силу, як і Резерв ID з фото.

Найближчими днями, через високе навантаження, фото може підтягуватися довше. Якщо цього не сталось протягом кількох днів – скористайтесь функцією "Виправити дані онлайн" у меню застосунку.

Для громадян, які не мають можливості завжди користуватись електронним документом доступна паперова версія. Її можна видрукувати самостійно, завантаживши PDF у Резерв+ або на порталі Дія, отримати у ТЦК та СП.

Адвокат Роман Ухов у коментарі ТСН.ua пояснив, що оголошені Міноборони зміни наразі ще не опубліковані на офіційному порталі Верховної Ради. Тому поки незрозуміло, які саме правки Кабмін вніс до постанови, що регулює військовий облік.

За словами юриста, попередня інформація свідчить, що мова може йти про уточнення до постанови №1487, яка визначає порядок організації та ведення військового обліку. Він нагадав, що ця постанова вже була змінена раніше.

Тоді ухвалили рішення, що постановка на облік громадян, які цього не здійснили самостійно, відбувається в автоматичному режимі із взаємодією з іншими реєстрами, в тому числі з державними реєстрами, у взаємодії з іншими джерелами інформації.

Ухов додав, що, на його думку, нинішні уточнення можуть стосуватися саме електронної форми військово-облікового документа, адже постанова Кабміну №559 визначає форму військово-облікового документа.

Як пояснює адвокат, ще до ухвалення нових змін у документі вже було закладено пріоритет даних із реєстру "Оберіг". Тобто інформація, яка містилася у паперових військово-облікових документах, фактично не була головною.

Однак це створювало ситуації, коли записи в паперових документах – про виключення з військового обліку, обмежену придатність чи інші підстави, що звільняли від служби – могли просто не враховуватися.

Якщо в органів ТЦК в цій базі "Оберіг" не було відповідних відомостей, то відомості у друкованому варіанті могли до уваги не брати,

– зазначає Ухов.

Він нагадує, що саме громадянин був зобов’язаний звернутися до ТЦК у разі таких розбіжностей і подати заяву.

У практиці адвоката було чимало випадків, коли громадяни намагалися через суд домогтися внесення до "Оберегу" даних, які підтверджувалися паперовими документами й це зобов’язувало ТЦК, при підтвердженні відомостей, що записані в відповідних паперових документах, вносити відомості до цього реєстру.

На думку Ухова, після переходу на електронні документи ці суперечності мають зникнути. Паперові військово-облікові документи, ймовірно, стануть недійсними. Водночас можливість уточнити дані та внести їх до реєстру "Оберіг" залишиться.

Він припускає, що зміни вплинуть на кількість осіб, яких можуть призвати. За словами адвоката, багато паперових справ у ТЦК втрачені, знищені або переміщені до архівів, тому підтвердження даних часто неможливе.

Ухов вважає, що для громадян, які мали підстави для виключення з обліку або обмеження щодо призову, обставини можуть змінитися, якщо цих даних немає в електронній базі. Водночас він додає, що загалом процес військового обліку, ймовірно, стане більш автоматизованим.

Говорячи про необхідність носити з собою роздруківки військово-облікових документів, адвокат зазначив, що такий обов’язок справді існував на початку воєнного стану і формально зберігається. Водночас на практиці ситуація має інакший вигляд.

Якщо людина зможе пред’явити працівникам поліції, які супроводжують військових ТЦК при сповіщенні, хоча б документи, які посвідчують особу, прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, ідентифікаційний код, то військовослужбовці ТЦК в телефонному режимі можуть отримувати інформацію з реєстру "Оберіг".

Ухов додав, що навіть за відсутності паперової довідки чи застосунку "Резерв+" людину, найімовірніше, не будуть затримувати чи доправляти до ТЦК.

За його словами, система "Оберіг" уже містить великий обсяг інформації, яка постійно оновлюється з різних реєстрів, тому для більшості громадян принцип роботи ТЦК і перевірок залишиться таким самим. Водночас адвокат рекомендує всім військовозобов’язаним перевірити свої дані в електронних реєстрах.

Він наголошує, що якщо таких відомостей немає в електронній системі, то паперові документи не будуть підставою для підтвердження права на відстрочку чи звільнення від мобілізації.

Коментуючи ситуацію для тих, хто не має бронювання або відстрочки й не носить із собою військово-облікового документа, адвокат зауважив, що військовослужбовці ТЦК у супроводі поліції, встановивши особу громадянина, можуть перевірити наявність відстрочки або бронювання.

Якщо ж в базі не буде такої інформації, вони можуть, за відсутності порушення військового обліку та розшуку, вручити повістку. У випадку виявлення порушення військового обліку, такий громадянин може затримуватися для доставлення до органів ТЦК з відповідним складанням протоколу про затримання.

