Про це повідомив народний депутат, голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі, урядового зв’язку та криптографічного захисту інформації парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко. У своєму Telegram-каналі він оприлюднив текст постанови Кабміну №1608 від 8 грудня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його телеграм-канал.

Що відомо про нову постанову?

У документі зазначено, що анулювання бронювання без урахування строку застосовується до працівників підприємств, установ й організацій, які мають статус критично важливих для "функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період" та для забезпечення потреб військових.

За словами Федієнка, якщо підприємство втрачає статус критично важливого або виникають інші визначені підстави, відстрочка від мобілізації може бути скасована одразу, без очікування завершення раніше встановленого терміну.

Народний депутат зазначив, що основною метою змін є розширення переліку суб’єктів, які мають право оформлювати відстрочки для працівників, а також посилення контролю та деталізація процедури бронювання, зокрема через застосування цифрових інструментів, зокрема сервісу "Дія".

Постанова також доповнює перелік організацій, які отримують право бронювати працівників. До нього включено Товариство Червоного Хреста України, а також українські неурядові організації, що реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів.

Окремо Федієнко звернув увагу, що постанова посилює роль Міжвідомчої робочої групи у встановленні ліміту бронювання: оформити відстрочку для понад 50% працівників можна буде лише за її рекомендацією, тоді як раніше для цього було необхідне рішення Міністерства оборони України.

"Мені здається, це ускладнює процедуру, але робить її більш контрольованою", – сказав депутат.

Чоловіки автоматично отримуватимуть статус призовника у віці 18 років