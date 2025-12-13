Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника директорату цифрової трансформації Міноборони України Артема Романюкова в ефірі телемарафону.

Читайте також Відстрочку від мобілізації можуть забрати без попередження: правда чи фейк

Який вигляд тепер мають військово-облікові документи?

Відповідно до рішення Кабміну, основною формою військово-облікового документа в Україні стає електронна.

Водночас Артем Романюков пояснив, що паперовий документ залишається дійсним і, якщо людині зручніше користуватися ним, вона може використовувати документ старого зразка.

Нові військово-облікові документи видаватимуться в електронному вигляді: їх можна згенерувати в застосунку Резерв+. Якщо застосунку немає, документ можна також отримати через портал Дія або прийти в ТЦК, де його роздрукують із реєстру військовозобов'язаних.

Головне, що тепер цей документ не підробиш і не загубиш, тому що він завжди є в реєстрі і генерується за допомогою тих даних, які є про громадянина в реєстрі Оберіг,

– підкреслив представник Міноборони.

В електронному документі тепер також автоматично відображатиметься фотографія власника. Однак наразі фото "підтягнулися" не в усіх, адже додаток має значну кількість користувачів.

Довідка. Щоб довантажити в застосунок фото, потрібно оновити його до останньої версії, зробити запит через Резерв+ і оновити військово-обліковий документ.

Варто також зазначити, що фотографії в електронному вигляді з'являться лише у тих, хто має біометричний закордонний паспорт, бо фото підтягується звідти. За відсутності фото документ залишатиметься дійсним, однак у разі потреби група сповіщення може попросити додатковий документ для підтвердження особи.

Цифровізація триває: останні новини