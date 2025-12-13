Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя директората цифровой трансформации Минобороны Украины Артема Романюкова в эфире телемарафона.

Как теперь выглядят военно-учетные документы?

Согласно решению Кабмина, основной формой военно-учетного документа в Украине становится электронная.

В то же время Артем Романюков объяснил, что бумажный документ остается действительным и, если человеку удобнее пользоваться им, он может использовать документ старого образца.

Новые военно-учетные документы будут выдаваться в электронном виде: их можно сгенерировать в приложении Резерв+. Если приложения нет, документ можно получить через портал Дія или прийти в ТЦК, где его распечатают из реестра военнообязанных.

Главное, что теперь этот документ не подделаешь и не потеряешь, потому что он всегда есть в реестре и генерируется с помощью тех данных, которые есть о гражданине в реестре Оберег,

– подчеркнул представитель Минобороны.

В электронном документе теперь также автоматически будет отображаться фотография владельца. Однако пока фото "подтянулись" не у всех, ведь приложение имеет значительное количество пользователей.

Справка. Чтобы подгрузить в приложение фото, нужно обновить его до последней версии, сделать запрос через Резерв + и обновить военно-учетный документ.

Стоит также отметить, что фотографии в электронном виде появятся только у тех, кто имеет биометрический загранпаспорт, потому что фото подтягивается оттуда. При отсутствии фото документ будет оставаться действительным, однако в случае необходимости группа оповещения может попросить дополнительный документ для подтверждения личности.

