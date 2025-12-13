Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя директората цифровой трансформации Минобороны Украины Артема Романюкова в эфире телемарафона.
Как теперь выглядят военно-учетные документы?
Согласно решению Кабмина, основной формой военно-учетного документа в Украине становится электронная.
В то же время Артем Романюков объяснил, что бумажный документ остается действительным и, если человеку удобнее пользоваться им, он может использовать документ старого образца.
Новые военно-учетные документы будут выдаваться в электронном виде: их можно сгенерировать в приложении Резерв+. Если приложения нет, документ можно получить через портал Дія или прийти в ТЦК, где его распечатают из реестра военнообязанных.
Главное, что теперь этот документ не подделаешь и не потеряешь, потому что он всегда есть в реестре и генерируется с помощью тех данных, которые есть о гражданине в реестре Оберег,
– подчеркнул представитель Минобороны.
В электронном документе теперь также автоматически будет отображаться фотография владельца. Однако пока фото "подтянулись" не у всех, ведь приложение имеет значительное количество пользователей.
Справка. Чтобы подгрузить в приложение фото, нужно обновить его до последней версии, сделать запрос через Резерв + и обновить военно-учетный документ.
Стоит также отметить, что фотографии в электронном виде появятся только у тех, кто имеет биометрический загранпаспорт, потому что фото подтягивается оттуда. При отсутствии фото документ будет оставаться действительным, однако в случае необходимости группа оповещения может попросить дополнительный документ для подтверждения личности.
Цифровизация продолжается: последние новости
Со следующего года в приложении Резерв+ могут появиться оповещения о повестках. Также планируется улучшение функционала вакансий и автоматизация наказаний за нарушение воинского учета.
Кроме этого, Минобороны ввело новую категорию отсрочки от мобилизации через приложение Резерв+ для лиц, у кого один из родителей имеет инвалидность I или II группы.
Отсрочка доступна только если военнообязанный является единственным совершеннолетним ребенком человека с инвалидностью и единственным отцом в семье.