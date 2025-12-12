Какие новые правила по отсрочкам?
На самом деле базовый механизм бронирования для критически важных предприятий не изменился, пишет 24 Канал со ссылкой на Минэкономики.
Отсрочка предоставляется работнику через предприятие со статусом критически важного. Если предприятие теряет этот статус – бронирование его работников прекращается. Эта норма действует с момента введения системы бронирования.
Что на самом деле изменилось? Нововведения наоборот упрощают процедуру для критически важных предприятий:
- Работников предприятий ОПК теперь можно бронировать сроком на 45 календарных дней;
- Отменен 72-часовой срок для проверки списков работников, поданных на бронирование.
Это позволяет компаниям не терять специалистов при урегулировании формальных процедур и поддерживать непрерывную работу. Предприятия, соответствующие критериям, продолжают бронировать работников в установленном порядке.
Бронирование мужчин, которые имеют проблемы с военным учетом
Новые правила бронирования работников предусматривают возможность брать на работу военнообязанных, которые нарушили правила воинского учета. Среди них:
- военнообязанные, у которых отсутствуют или ненадлежащим образом оформлены военно-учетные документы;
- те, кто не состоит на воинском учете;
- те, кто не уточнил персональные данные;
- военнообязанные, которые находятся в розыске за нарушение правил воинского учета или законодательства о мобилизации.
Однако есть важное уточнение – для таких работников бронь дают на 45 дней с момента трудоустройства. Такое временное бронирование предоставляется только один раз в календарный год.
Что известно о бронировании от мобилизации в Украине?
Верховная Рада поддержала законопроект, который предусматривает годовую отсрочку от мобилизации для молодежи 18 – 25 лет, служивших по контракту во время военного положения. Новая норма должна обеспечить справедливое отношение к молодым военным.
Электронный документ в приложении Резерв+ становится основным для призывников, военнообязанных и резервистов. Правительство обновило порядок оформления военно-учетных документов, которые теперь создаются исключительно в электронном формате.
Главком ВСУ Александр Сырский заявил о необходимости усиления мобилизации. Введен новый принцип укомплектования бригад, а срок БЗВП увеличен до 51 дня с дополнительным акцентом на повышение уровня инструкторов и модернизацию учебных центров.