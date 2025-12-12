Однако отмечают, что процедура не является призывом на службу. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП.

Что нужно для постановки на учет?

В ТЦК объяснили, что данные юношей, которым исполняется 17 лет, будут вносить в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Это позволяет определить объем мобилизационного ресурса, уровень образования и другие данные.

Для этого мужчине нужно:

пройти электронную идентификацию и обновить данные в электронном кабинете призывника,

явиться лично в районный (городской) ТЦК и СП с документами, определенными Минобороны.

Не подлежат учету те, кто: отбывает наказание в местах лишения свободы; находится под принудительными медицинскими мероприятиями,

– добавили в ТЦК.

Также в ТЦК предоставили список обязательных документов:

Паспорт гражданина Украины,

выписка из реестра территориальной общины (место жительства),

справка ВПЛ (при наличии),

свидетельство о рождении,

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика,

документ об образовании,

справка с места учебы или работы (при наличии),

4 фото 35×45 миллиметров (без головного убора).

Что делать в случае неявки?

Как пояснили военные, среди уважительных причин для неявки или невозможности пройти идентификацию является болезнь, последствия стихийных бедствий, пребывания на ВОТ или в зоне боевых действий, а также другие обстоятельства, при наличии подтверждения.

Также, как говорится в сообщении, если юноша не стал на учет вовремя, он должен лично обратиться в ТЦК и СП.

