Какие новые правила бронирования действуют?

Кабмин принял постановление №1608 "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время", пишет 24 Канал со ссылкой на постановление.

Этим установили специальные условия, которые будут действовать до 1 февраля 2026 года. В частности:

1. Ускоренное перебронирование

Для работников предприятий, определенных критически важными, перевод на специальный воинский учет будет осуществляться без учета обычного срока (72 часов). Теперь процедуру должны завершить в срок до 24 часов с момента формирования списка военнообязанных, предложенных к бронированию.

2. Ускоренное аннулирование отсрочки и новые категории забронированных

В ускоренном режиме будет происходить аннулирование отсрочки от призыва для работников критически важных предприятий.

Кроме того, появилась новая категория организаций, работники которых могут быть забронированы: Общество Красного Креста Украины и другие организации, реализующие гуманитарные проекты за счет международных партнеров.

3. Новые основания для прекращения отсрочки

Одновременно появились новые основания для прекращения отсрочки, в частности:

прекращение заключенного договора (контракта);

окончание срока назначения или увольнения с должности;

окончание срока реализации гуманитарных проектов за средства международных партнеров;

исключение из перечня украинских неправительственных организациях, которые реализуют гуманитарные проекты за средства международных партнеров, по перечню, утвержденным Минразвития.

Бронирование мужчин, которые имеют проблемы с военным учетом

Новые правила бронирования работников предусматривают возможность брать на работу военнообязанных, которые нарушили правила воинского учета. Среди них:

военнообязанные, у которых отсутствуют или ненадлежащим образом оформлены военно-учетные документы;

те, кто не состоит на воинском учете;

те, кто не уточнил персональные данные;

военнообязанные, которые находятся в розыске за нарушение правил воинского учета или законодательства о мобилизации.

Однако есть важное уточнение – для таких работников бронь дают на 45 дней с момента трудоустройства. Такое временное бронирование предоставляется только один раз в календарный год.

Что известно о бронировании от мобилизации в Украине?