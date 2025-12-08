Срок БЗВП увеличили до 51 дня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Сырского.

О чем заявил Сырский?

Сырский отметил, что враг продолжает наступательные действия. Проблема Украины заключается не в железе, а в людях.

Мобилизация, рекрутинг, новые контракты – и поэтому качественная подготовка. В подготовке персонала мы не можем стоять на месте, а должны развиваться и двигаться вперед,

– заявил Сырский.

Срок БЗВП уже увеличен до 51 дня. Кроме этого, есть профессиональная подготовка и адаптационный период в подразделениях.

Сырский отметил, что качество подготовки новых защитников надо повышать через повышение уровня инструкторов, модернизацию оборудования учебных центров.

"Отдельно отметил важность реализации комплексной программы по адаптации военнослужащих в начале прохождения БЗВП, ведь именно в этот период происходит значительная часть СЗЧ", – добавил главком.

Он подчеркнул, что отзывы из всех учебных центров известны, а потому определены лидеры, на которых другие должны равняться.

"Продолжаем отодвигать подготовку и обучение подальше от фронта, закрепляем армейские корпуса за полигонами в центре и на западе Украины", – продолжил Сырский.

Он также отметил важность строительства укрытий в учебных центрах и ускорении этого процесса. На некоторых объектах состояние обеспечения безопасности – неудовлетворительное. Сырский отдал распоряжение решить насущные проблемы в этом направлении.

Военный обозреватель Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что вводится новый принцип укомплектования бригад. Теперь корпуса будут подавать заявления на основании информации, которую будут получать от подчиненных им бригад по конкретным военным специальностям, по численности и по соответствию того, где находится бригада.

Сырский очертил условия справедливого мира