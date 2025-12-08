Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Иван Тимочко, отметив, что вводится новый принцип укомплектования бригад. Теперь корпуса будут подавать заявления на основании информации, которую будут получать от подчиненных им бригад по конкретным военным специальностям, по численности и по соответствию того, где находится бригада.

Смотрите также Андрей Билецкий анонсировал создание Ветеранского корпуса для всех подразделений Сил Обороны

Как на практике будет реализовываться корпусная система в армии?

Тимочко отметил, что под запросы бригад на полигонах будут конкретно готовить необходимое количество людей по соответствующим военным специальностям.

Это становится понятным и становится возможным, потому что есть корпусная система, дорабатываются определенные моменты для систематичности, непрерывности работы этих корпусов,

– объяснил военный эксперт.

Личный состав является крайне необходимым, по его словам, в смысле того, что довольно часто в современных условиях появляются новые военные специальности, которые немедленно требуют определенного количества людей для того, чтобы закрывать эти потребности. Речь идет об оружии союзников, появление новых родов вооружения.

Обратите внимание! Военный эксперт Роман Свитан, комментируя корпусную систему в армии, отметил, что в пределах корпуса лучше управлять войсками. Бригады (один корпус включает 5 – 7 бригад) часто растянуты на десятки километров по линии фронта и они не имеют контроль вглубь ЛБЗ. Корпус, по его словам, закрывает условно квадрат 50 на 50 километров. Тогда командир корпуса выполняет оборонительные задачи на всю глубину, включая фортификации.

"Также бригады, которые работают на горячих направлениях, или те, что потенциально готовятся перемещаться в зону боевых действий, должны понимать, на какое количество военнослужащих они опираются. Кроме того, у них должно быть понимание, какие смежные подразделения, корпуса будут стоять рядом с ними, какой их потенциал, возможности для того, чтобы взаимоусилить друг друга", – подчеркнул Иван Тимочко.

Он резюмировал, что это довольно серьезная и кропотливая работа, которую нужно осуществлять, поскольку Россия не готова к тому, чтобы переходить в реальную фазу миротворческих шагов по прекращению войны против Украины.

Что изменится в украинской армии с переходом к корпусной системе?