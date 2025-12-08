Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Иван Тимочко, отметив, что вводится новый принцип укомплектования бригад. Теперь корпуса будут подавать заявления на основании информации, которую будут получать от подчиненных им бригад по конкретным военным специальностям, по численности и по соответствию того, где находится бригада.
Как на практике будет реализовываться корпусная система в армии?
Тимочко отметил, что под запросы бригад на полигонах будут конкретно готовить необходимое количество людей по соответствующим военным специальностям.
Это становится понятным и становится возможным, потому что есть корпусная система, дорабатываются определенные моменты для систематичности, непрерывности работы этих корпусов,
– объяснил военный эксперт.
Личный состав является крайне необходимым, по его словам, в смысле того, что довольно часто в современных условиях появляются новые военные специальности, которые немедленно требуют определенного количества людей для того, чтобы закрывать эти потребности. Речь идет об оружии союзников, появление новых родов вооружения.
Обратите внимание! Военный эксперт Роман Свитан, комментируя корпусную систему в армии, отметил, что в пределах корпуса лучше управлять войсками. Бригады (один корпус включает 5 – 7 бригад) часто растянуты на десятки километров по линии фронта и они не имеют контроль вглубь ЛБЗ. Корпус, по его словам, закрывает условно квадрат 50 на 50 километров. Тогда командир корпуса выполняет оборонительные задачи на всю глубину, включая фортификации.
"Также бригады, которые работают на горячих направлениях, или те, что потенциально готовятся перемещаться в зону боевых действий, должны понимать, на какое количество военнослужащих они опираются. Кроме того, у них должно быть понимание, какие смежные подразделения, корпуса будут стоять рядом с ними, какой их потенциал, возможности для того, чтобы взаимоусилить друг друга", – подчеркнул Иван Тимочко.
Он резюмировал, что это довольно серьезная и кропотливая работа, которую нужно осуществлять, поскольку Россия не готова к тому, чтобы переходить в реальную фазу миротворческих шагов по прекращению войны против Украины.
Что изменится в украинской армии с переходом к корпусной системе?
Целью реформы в украинской армии является изменение старой системы управления войсками. Вместо тактических групп, управления войск, ОГВ, ОТГВ, ОСГВ на фронте будут работать корпуса. Старые органы управления не имели постоянного состава бригад или батальонов, а сами органы управления были лишь звеном связи между Генштабом и командирами бригад.
Вооруженные Силы Украины будут состоять из 20 корпусов различных родов войск. Большинство из них будет в Сухопутных войсках. Известно о трех новых корпусах: 1 корпус НГУ "Азов" на базе одноименной 12 бригады спецназначения (командир – Денис Прокопенко "Редис"); 2 корпус НГУ "Хартия" на базе одноименной 13 бригады оперативного назначения (командир – Игорь Оболенский, "Корнет"); 3 армейский корпус ВСУ на базе 3 отдельной штурмовой бригады (командир – Андрей Билецкий).
Как отметил представитель Нацгвардии Руслан Музычук, несколько бригад, объединенных в корпус, будут иметь общее командование – единый штаб и командира корпуса. Это позволит избежать ранее известной практики, когда подразделения НГУ были рассредоточены по разным направлениям фронта и подчинялись различным структурам. Отныне они будут действовать как единая боевая сила под централизованным руководством.