Об этом говорится в материале 24 Канала "Самая большая реформа во время войны: как ВСУ и НГУ переходят на корпуса и сработает ли эта система".

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Что известно о формировании корпусной системы в Украине

ВСУ будут состоять из 20 корпусов различных родов войск – большинство корпусов будет в Сухопутных войсках.

Официально объявлено о трех новых корпусах:

1 корпус НГУ "Азов" на базе одноименной 12 бригады спецназначения (командир – Денис Прокопенко "Редис");

2 корпус НГУ "Хартия" на базе одноименной 13 бригады оперативного назначения (командир – Игорь Оболенский, "Корнет");

3 армейский корпус ВСУ на базе 3 отдельной штурмовой бригады (командир – Андрей Билецкий).

В Национальной гвардии Украины сформированы два корпуса на базе "Азова" и "Хартии".

Несколько бригад, объединенных в корпус, получают общее командование – единый штаб и командира корпуса. Это позволяет избежать ранее распространенной практики, когда подразделения НГУ были рассредоточены по разным направлениям фронта и подчинялись различным структурам. Отныне они будут действовать как единая боевая сила под централизованным руководством, что будет способствовать более эффективному планированию операций и тесной координации между бригадами,

– пояснил представитель Национальной гвардии Руслан Музычук.

"Доцент", офицер 1 корпуса НГУ "Азов", гордится, что азовская система подготовки личного состава, планирования и проведения военных операций будет масштабирована. По его словам, это признание вклада Азова в развитие новой армии и закономерное развитие украинского войска.

Сейчас сформирован штаб корпуса, основу которого составляют офицеры управления, которые выполняли задачи в составе 12 бригады специального назначения "Азов". К управлению корпуса также будут привлечены офицеры других бригад.

Максим Жорин заявил, что во многом еще продолжаются дискуссии. Поэтому корпуса отчасти формируются с учетом западного опыта, а отчасти – интуитивно.

Сначала формируется управление корпуса, после чего в корпус заводятся подразделения. Здесь войдут как подразделения, которые уже действуют и существуют и сейчас находятся на линии боевого соприкосновения. Так и подразделения, которые мы создаем абсолютно с нуля – такие, например, как беспилотный полк,

– сказал он.

Руслан Музычук добавил: первые сообщения о планах перехода ВСУ на корпусную систему появились в ноябре 2024 года. Официально их подтвердили в начале 2025 года.