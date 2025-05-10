Война оставляет у людей не только физические, но и глубокие психологические шрамы. Для украинских военных, которые ежедневно защищают страну, рискуют своим здоровьем и жизнью психологическая реабилитация становится неотъемлемой частью выздоровления, чтобы в дальнейшем оставаться эффективным на службе или нормально вернуться к гражданской жизни.

Учитывая то, что психологическая реабилитация в Украине только набирает обороты, потребность в ней растет с каждым днем. Стресс, панические атаки, ПТСР и утрата близких – только часть вызовов, с которыми сталкиваются наши защитники. И не все знают, как с этим эффективно справляться, и умеют это делать. Именно поэтому вовремя обратиться к специалистам, научиться контролировать свое эмоциональное состояние – очень важно.

Максим с позывным "Алви" – военной бригады "Азов". За почти 10 лет службы был боевым медиком, сейчас работает с дронами, прошел бои в Мариуполе, плен и после обмена вернулся на службу на фронт.

Мы встретились во Львове, где Максим проходил психологическую реабилитацию. Во время разговора он поделился своим опытом лечения, рассказал о борьбе с паническими атаками, внутреннем спокойствии, работе с психологами и сложностях адаптации к гражданской жизни. История Максима – это не только личный опыт, это и призыв к другим военным обратить внимание на свое ментальное здоровье и к обществу, чтобы оно обратило внимание на психологическую поддержку ветеранов.

Поэтому о важности психологической реабилитации для военных, смене профессии на войне, о вероятной гражданской жизни и восприятии безопасности в обществе – читайте в интервью Максима Емельяненко ("Алви") сайта 24 Канала.

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"Бывает сложно": о психологической реабилитации

Как тебе реабилитация во Львове, как вообще она у тебя происходила?

У меня была индивидуальная терапия с психотерапевтом, я ходил в зал, на массаж и групповую арттерапию. Когда я пришел на первое занятие, то не знал, что делать. Но увидел в комнате пастель, а я никогда ею не рисовал, мне стало интересно. Я выбрал черную и стал рисовать на бумаге. Меня спросили, какое у меня настроение, и я ответил, что достаточно напряжен, потому что так тогда чувствовал себя.

Мне кажется, это сразу можно было заметить по тому, что ты выбрал именно чёрный цвет.

Нет-нет, мне просто захотелось рисовать одним цветом, и я пробовал черным рисовать поля, деревья. Я смотрел, как от напора меняется фактурность и, соответственно, все может быть разным. И это любопытно.

Пока мы рисовали, с нами работали две девушки-психологи. Они разбирали наши картины, задавали вопросы. Но я тогда не хотел ничего первым рассказывать, мне было любопытно послушать.

Ты проходил реабилитацию только с другими военными? Были ли и гражданские?

В группе со мной были гражданские. В целом же были и гражданские, и военные, и те, кто ушел в СЗЧ со службы.

И вот из-за этого на групповой терапии бывало немного сложно, в том числе в социальном плане. Но я понимаю, почему это не решается радикально и почему нас не делили на разные группы: потому что это момент социализации. А так или иначе, она должна происходить.

Не было ли тебе сложно сначала? Ты – военный со своими историями и проблемами, проходишь реабилитацию в окружении гражданских, тех же СВЧшников. У вас разный запрос, разная потребность и разные условия жизни сейчас. И, мне кажется, на первых занятиях из-за этого может быть вообще сложно открыться перед людьми, которым ты не доверяешь и которые не близки тебе по духу.

Вот здесь и момент. Я никого из них не осуждаю, ни в коем случае. Но когда я вообще слышу истории о том, что кто-то не может найти себя в жизни, кого-то родители не отпустили на войну, а еще кто-то был один раз в прифронтовом месте и теперь из-за этого страдает ПТСР, я воспринимаю это по своему опыту как военный. А у меня были свои моменты, которые я пережил на войне и в плену.

И это сложно. Поэтому, когда я слышал истории, которые мне не близки, я чувствовал, что начинаю злиться. Конечно, это необъективная злость, и я в таких случаях стараюсь молчать, не выражать свое неуважение, ибо я не один и все мы разные.

Максим на позиции в лесах под Кременной в прошлом году / Фото, предоставленное 24 Каналу

Но с другой стороны, это нормально, что эта ситуация затрагивает твои эмоции. Когда люди говорят вещи, какие ты со своей стороны и опыта воспринимаешь как не столь критические… ну, я бы тоже злилась.

Я думаю, что кто-то так может сказать и о моих проблемах.

Да и вообще, как таковых проблем у меня нет, со мной все хорошо. Я – функциональный боец своей бригады. Но моя нервная система, как я понимаю, истощилась. Поэтому у меня начались сильные панические атаки. Во время работы, какого-то экшена я чувствовал себя отлично. А вот когда все было спокойно, то по ночам у меня или происходили панические атаки, или я засыпал и во сне мог кричать, плакать, просыпался весь мокрый. И главное, что я этого не осознаю и не помню, мне что-то снилось или нет.

А сны тебе часто снятся? Ибо часто наша психика, реагируя на стресс, переносит это все во сны.

Нет. Очень редко.

Но самое страшное, что мне вообще может сниться, так это момент, когда я открываю глаза и словно снова в плену. И мне говорят: "Ты снова здесь, тебя обманули. Так что отдохнул, давай назад сюда".

Ты вспомнил о панических атаках. А сейчас ты знаешь, как с ними справляться, нужна ли чья-то помощь со стороны?

Уже умею. Но раньше не умел. Это такое чувство, будто у тебя ком в горле, ты не можешь ничего нормально сказать, сделать.

Я начал пить антидепрессанты и так научился справляться с паническими атаками. Кстати, что хочу заметить, таблетки-антидепрессанты – это классно, они действительно помогают и влияют на жизнь и нормальное состояние. Я когда начал их принимать, то понял, что жизнь заиграла другими красками. Таблетки – это не зло, это инструмент. Они, как и огонь, могут обжечь, если неправильно их использовать. Но регулировать все таблетками – нормально.

На каком этапе ты начал пить антидепрессанты? Уже на службе?

Да, несколько месяцев назад. Когда у меня произошло 5 панических атак одна за другой, я обратился к психиатру. Ибо они происходили в любое время, даже когда я ехал за рулем ночью.

Как ты сейчас справляешься с ними? Может ли тебе помочь кто-то со стороны – из близких или собратьев? Ибо часто слышу истории о том, что, когда видишь военного в панической атаке или в сложном состоянии, стоит попробовать подойти к нему, спокойно заговорить, рассказать, где он и что он в безопасности. То есть завязать диалог.

Нет, у меня так не работает. Мне нужно пространство и нужно быть самому. Мне точно не нужно, чтобы рядом был кто-то, кто еще и может в этот момент кипишить и кричать "что с тобой?". Это еще больше нагнетает панику.

Просто ПТСР у военных, да и не только, – это когда ты понимаешь, что мир опасен и тебе в нем опасно. Соответственно, ты теряешь доверие к этому миру. Ибо в мире много плохих людей и в нем всегда происходят ужасные вещи. Поэтому если ко мне, к человеку, не имеющая доверия к этому миру, подойдет незнакомец и скажет: "Все нормально, ты в безопасности", это точно не вызовет доверия.

Хотя мы с друзьями постоянно шутим, что ПТСР не существует. Если в него не верить, то его и не будет.

Сейчас панические атаки есть еще?

Да, к сожалению. Они так или иначе случаются. Но гораздо реже.

А еще мне объяснили, что панические атаки – это, возможно, не так и плохо. Потому что я человек, который все держит в себе. А эмоции должны как-то проявляться.



"Алви" и другие бойцы "Азова" во время боев за Мариуполь в 2022 году / Фото, предоставленное 24 Каналу

"Врачи сказали увольняться": о процессе лечения

Я знаю, что в "Азове" есть возможность психологической реабилитации, и это действительно круто. Когда несколько месяцев назад я говорила с Риной Резник, руководителем службы сопровождения "Азова", то среди разных тем мы обсуждали и психологическую поддержку военных. И тогда же она говорила, что бригада пытается при необходимости искать бойцу специалистов и лечение, в котором он нуждается. Перед тем как приехать во Львов, ты сам сказал, что хочешь пройти реабилитацию или предложили тебе собратья, командир?

Действительно классно, что у нас есть такая возможность.

Вообще, меня мой командир из К-12 хотел отправить на лечение еще раньше. А я все откладывал. Лишь через некоторое время сдался и понял, что пора, потому и написал службе сам.

За какое время ты понял, что ты можешь рассказывать все врачам и можешь открываться?

Сразу. Я приехал на реабилитацию с конкретной целью – закрыть свои вопросы. И когда я был у врача-заведующего и у психоаналитика, то сразу сказал, что готов сотрудничать с ними и буду говорить о том, что мне не хочется, даже если буду плакать. Потому что я знаю, что так нужно: чтобы мне помогло, нужно рассказывать то, чего я не хочу, худшее, то, что по-настоящему ломает. И только тогда оно будет работать.

Я после разговора на терапии чувствовал себя очень выжатым, эмоционально истощенным. Потому что это сложно – говорить о том, о чем мне не нравится говорить. Более того, бывают разговоры и о каких-то моментах слабости на войне; мне, по крайней мере, так кажется. И ты начинаешь себя за них винить, что ты чего-то не сделал или сделал не так. И я, как мужчина, не хочу чувствовать эту слабость даже на терапии.

Но в то же время я хочу закрыть свои вопросы, которые действительно мешают мне работать и жить, и возвратиться на фронт. Я не собираюсь списываться со службы.

Настоящая реабилитация – это твоя первая работа с психологами и психотерапевтами за время войны и после плена?

Был еще онлайн-опыт сессий, но мне тогда не зашло. А вот после плена к нам подошли и спросили, как мы себя чувствуем. Мы с ребятами сказали, что нормально, и нас больше не трогали.

Но это вопрос системы в армии. У нас, например, азовская система постоянно модернизируется, и я за все время службы ни разу не столкнулся с тем, чтобы чувствовать себя как-то не так. Здесь всегда помогают. И хоть я не трехсотый, мне все равно говорили: "Конечно, если тебе нужно на психореабилитацию, то давай, поезжай". И потом заведующий тоже спрашивал, как я и говорил, что сначала нужно отоспаться и отдыхать.

Потому как только я приехал, я очень-очень много спал; первую неделю мог спать по 26 часов: ложился, просыпался, ел, снова спал.

Значит, у тебя был серьезный недосып. Но сейчас уже лучше?

Да, конечно, я отдохнул. Но, что тоже важно, я понял, что не закрыл свои вопросы.

Даже отчасти?

У меня здесь происходило очень много моментов саморефлексии. Я пришел в армию в 2016 году, мне тогда было 20 лет, и вот за эти 9 лет весь мой фокус – на работе. А когда ты живешь год, второй, третий, у тебя, да и у всех нас, так или иначе появляются какие-то экзистенциальные вопросы к самому себе: кто я? Что я? Чего я хочу? И я особенно никогда на них не обращал внимания, поэтому сейчас они стали появляться. Но мне сказали, что это вполне нормально, потому что у нас есть эмоции, какие нужно проявлять, не подавлять их, рефлексировать и так далее.

И это правда: если что-то не вылезет сейчас, оно обязательно вылезет потом, со временем.

Да. Все эти мои эмоции долго оставались в ящике, который сейчас плюс-минус открылся.

Поэтому да, я хотел закрыть здесь какие-то свои вопросы, но понял, что оно не так легко закрывается. Хотя, думаю, какую-то моральную зарядку я получил.

"Алви" во время ретрита украинских медиков в Швеции / Фото, предоставленное 24 Каналу

А что дальше? Ты же не сможешь долго быть только на зарядке?

Увидим, конечно. Но война идет, потому и работу делать надо.

С одной стороны, я понимаю, что у тебя есть долг и ты понимаешь, что должен возвращаться к собратьям на фронт. С другой – если ты еще не закрыл свои вопросы на реабилитации, возвращаться на службу будет сложно.

А что остается делать? Быть дольше я не мог.

Вообще, врачи сказали мне увольняться со службы. Но я чувствую, что у меня еще много ресурса. Просто сейчас я долго отдыхал, впервые с тех пор, как вернулся из плена. А прошло уже более 2,5 лет.

Ты был в отпусках за эти годы?

Конечно. Но отпуск для меня – больше стресс, если честно. Ненавижу отпуска.

Серьезно? Почему?

Отпуск нам, военным, дается несколько раз в несколько дней в году. За это время нужно спланировать личные дела, поехать к родителям, что-то кому-то помочь. И я всегда стрессую с этим планированием. А еще встретиться с теми, кого я вижу раз в году, что тоже сложно.

Но ведь ты стараешься как-то и отдыхать в эти дни?

Да, безусловно, отдых есть. Но так как я все планирую, то из отпуска возвращаюсь измотанный и усталый.

Плюс в то время я пытаюсь встретиться со всеми друзьями, близкими. А это, несмотря на все, отнимает много энергии. Ибо когда ты видишься с близкими, они ждут от тебя эмоций. Люди всегда являются людьми, у них есть потребность в эмоциях. А я не всегда могу их дать. Поэтому ненавижу, когда от меня ждут эмоциональности и каких-то слов или когда обижаются на то, что я не хочу или не могу с кем-то увидеться.

"Алви" с побратимом в Мариуполе / Фото, предоставленное 24 Каналу

Возвращаясь к терапии: за 2 месяца реабилитации ты чувствуешь за собой хотя бы в каком-то смысле хорошие изменения?

Я стал меньше спать, это плюс. Моментами мне становилось хуже, но врачи объяснили, что это обычный процесс. И хотя я все еще чувствую усталость, но не думаю, что со мной что-то категорически не так.

Но вот чувствуешь ли, что у тебя есть энергия работать дальше?

Да, конечно. У меня она была и до этого, просто, как объяснили врачи, у меня истощенная нервная система, из-за чего она чувствовалась обнаженная, как провод. И поэтому у меня могли быть панические атаки, вспышки агрессии.

А насчет лечения: есть ли что-то такое, о чем ты знаешь и понимаешь, что оно тебе точно поможет?

Мне пока сложно оценить помощь, которую мне предоставили. Но в любом случае думаю, хорошо, что я таки приехал. Потому что я не могу знать, что было бы и что могло произойти, если бы я этого не сделал. Я был на грани, но постоянно откладывал приезд.

"После обмена чувствовал себя отлично, а потом все догнало": воспоминания о пленении

Как долго продолжалась твоя реабилитация?

Несколько недель, но я понял, что многие мои моменты просто так не лечатся. Я просто получил инструменты, чтобы управлять ими плюс-минус. Я понимаю, как со всем бороться.

Но любое лечение или реабилитация имеют и накопительный эффект: чем дольше ты их проходишь, тем эффективнее они.

Да, но в то же время я понимаю, что важно уже возвращаться.

В любом случае я считаю, что нам нужно дальше копать и развиваться в направлении психологической реабилитации, психоанализа. Наш менталитет очень молодой. И мы до сих пор только приходим к тому, что работа с психикой и врачами – важна.

Кто раньше был психологом или даже семейным психологом? Верно, бутылка алкоголя. И в этом мы недавно отделились ментально от россиян. У них это до сих пор практикуется. У нас раньше тоже так было, даже в армии – не везде, но в отдельных подразделениях точно. Но сейчас все меняется.

Поэтому нам сейчас нужно действовать в направлении работы с психикой, потому что нас ждут очень трудные времена после войны. А последствия после травматических ситуаций открываются со временем.

Я, например, после обмена чувствовал себя отлично. И только через год после этого начал чувствовать, что что-то не так.

Возможно, на тебя повлияло и то, что ты быстро вернулся на службу? Или все-таки тебя догоняли моменты с пленом?

Догоняло, оно просто проявилось со временем.

Можешь рассказать, в чем и как это проявлялось?

Вот, например, я просто еду в машине и чувствую, что подул ветер. И это буквально так же, как было тогда в плену. И все, я чувствую, что попадаю в ситуацию, в которой уже не был. Хотя я все давно забыл. Я часто забываю о каких-то ситуациях, трагедии, потому что будто настраиваю себя: да, это было не со мной. А потом еду и понимаю, что ощущения повторяются, и я думаю: так значит это действительно было со мной? И происходит неприятие, затем принятие. Снова забываю и еду дальше.

Мне сказали, что эти моменты с забыванием всего – это нормально, потому что это защитная реакция, чтобы я мог работать дальше.

Ты пробыл в плену 4 месяца. Что было самым сложным тогда?

Я был в Оленевке, и там у нас были разные надзиратели: и россияне, и якуты, и люди из оккупированных украинских территорий. Кстати, лучше всего, если так можно описать, к нам относились ГРУшники и ФСБшники. С уважением. А вот те, кто из так называемой ДНР и не воюет, типа прокуроров или надзирателей, – они были самыми ужасными.

В общем, мне очень повезло. У меня был не такой сложный плен: я очень-очень сильно похудел, меня несколько раз избивали. И все. А то, что переживали и переживают сейчас ребята, – это ужас. Я бы не хотел сравнивать свое время в плену и собратьев, но разница велика. Да, у меня были сложности, были моменты, которые очень тяжело прошли. Но по сравнению… я вообще не думаю, что мой плен и плен ребят сравнивается. Некоторые из них пережили страшные пытки: их выключали, включали, били электрошокерами. И еще делали очень много ужасных вещей, о которых я даже не хочу рассказывать.



Максим по возвращении из плена / Фото, предоставленное 24 Каналу

"Были моменты, когда чувствовал себя жертвой": почему ушел из тактической медицины

Сейчас ты – командир отделения и пилот FPV-дронов в спецподразделении К12, но раньше несколько лет был боевым медиком. Почему решил сменить специализацию на войне?

Во-первых, мне уже не хотелось работать в тактической медицине, с ранениями, биологическими тканями.

А во-вторых, мне просто стало интересно делать что-то новое, учиться. Это классно. Сейчас я в прекрасном подразделении, где могу получать очень много разных навыков. И так как мы (украинская армия – 24 Канал) не можем соперничать с россиянами количеством, то качество и профессионализм – неотъемлемая часть цели, к которой мы должны стремиться.

Конечно, есть момент, что я работаю с дронами и взрывчаткой: это страшно, очень страшно. Но и интересно копаться в разных проводах, работать с беспилотниками. Кстати, именно когда я начал работать со взрывчаткой, то понимал, что должен быть в ресурсе. Ибо, к сожалению, на этом этапе работы у нас были потери бойцов по разным причинам.

Чувствуешь, что за счет смены работы, за счет того, что ты учишься, делаешь что-то новое, углубляешься в детали, тебе стало легче психологически работать? Ты не загонял себя до последнего, являясь медиком.

Возможно, так и есть. Я был медиком и выходил на задания с разными группами: со снайперами, разведкой, бойцами К-12. А еще – был инструктором для новых бойцов, которые приходили в "Азов".



"Алви" был инструктором по такмеду у военных, приходящих в "Азов" / Фото, предоставленное 24 Каналу

А то, что я ушел из медицины и начал заниматься дронами, очень сильно помогает. Да и после некоторых случаев на фронте я понял, что хочу завязать с медициной.

Можешь рассказать об этом?

Вообще, я давно думал, чтобы сменить деятельность. Но были случаи, когда во время оказания медпомощи рядом со мной прилетал fpv-дрон, и меня это ужасало. В тот момент я ощущал себя жертвой.

Последний раз, когда я еще был медиком, я нес с поля мертвого "Гренку". Когда-то я учил его такмеду на КГБ, и мы были в хороших отношениях. И как раз после разговора с ним я подумал, что пойду в подразделение К-12. Но случилось так, что он погиб.

"Мне нравится работа с техникой": как и почему стал пилотом fpv-дронов

Ты уже год как сменил специализацию. В чем состоит твоя работа сейчас?

Я уезжаю на задачи со своими бойцами, управляю отделением. Какое-то время я на выезде на позиции, а другой – на базе. И там я с другими должен подготовить дроны к работе: перепрошить их, облетать, а если это ночные, то еще и перепаять камеры. То есть когда я не на выезде, то готовлюсь к выезду. И это сложно, если честно.

Выходит, у тебя работа 24 на 7. А сложно ли тебе работать с дронами и взрывчаткой?

Да. Я, конечно, уже научился делать взрывчатку, подключать ее к дрону, летать на нем. Но я вообще плохо разбираюсь в технике, и когда только стал пилотом, то с тех пор много учусь, мне есть куда стремиться. Я ведь никогда не был связан с технологиями, а сейчас понял, что мне действительно нравится работа с дронами.

В последнее время многие хотят быть пилотами дронов, даже рекруты чаще выбирают это направление, потому что оно кажется более безопасным, условно, чем пехота, разведка. И все же работа с fpv-дронами также опасна.

Мы работаем со взрывчаткой, а, как говорил мой друг, ни один боеприпас не приспособлен к тому, чтобы его разбирать. У нас не производят боеприпасов для дронов, мы стараемся сделать их сами, по определенным технологиям. Но важно понимать, что fpv-дрон – это не "Мавик", он очень функционален, но все же кустарный, из китайских запчастей. И почему ценны fpv, потому что они дешевые. И иногда за это кто-то платит здоровьем или жизнью. Такая вот фортуна.

У нас были двухсотые. Как раз перед тем, как я пришел в подразделение, у нас были потери среди очень опытных бойцов. А недавно инженер, который меня учил делать взрывчатку, остался без пальцев.

Но важно заметить, что нет никого лучше, чем пехота, разведка, снайперы и те, кто занимается непосредственно контактом с врагом. Это страшно, безусловно. Хотя на fpv-дронщиков тоже очень хорошо охотятся. Когда я впервые уехал на задание, нас сильно бомбили: за 2 дня уничтожили два наших Starlink, дома вокруг просто пылали. И на второй или третий день подвал, в котором мы были, просто разнесли.

А как насчет РЭБов? Когда вы работаете с дронами на позициях, они должны прикрываться.

РЭБы и дроны – это вечная война. Мы сделали два шага, они сделали два шага, мы шагнули, они шагнули. И так как наш враг – россияне, то они не жалеют ракет на пилотов fpv-дронов, потому что наши попадания очень дорого обходятся России.

За счет уничтоженной техники?

Да, за счет того, что дрон, который стоит условно 100 долларов, уничтожает российский танк, который стоит миллионы.

А россиянам выгодно бить по нашим позициям на фронте ракетами, если они также могут использовать дроны? Потому что расстояние сравнительно близкое.

Они бросают все что имеют: ракеты, дроны, работают артиллерией. Нас, например, пытались разбить артой, но мы успели оперативно совершить маневр и остались живы. Если бы остались в подвале, откуда работали, нас надо было бы откапывать.

Еще был случай, когда сильно и прицельно бомбили дронами, и мы пытались не паниковать, смеялись и о чем-то шутили, как обычно. Словом, справлялись с задачами. Правда, я тогда записал своим друзьям видеосообщения, что, если что, пусть удалят мой браузер и его историю (шутит).

"Служба– моя зона комфорта": о возможном возвращении к гражданской жизни

Ты думал о том, что когда закончится война, ты вернешься в гражданскую жизнь?

Конечно, когда-нибудь, когда закончится война, нужно будет увольняться и возвращаться к спокойной жизни. Но я не могу вернуться в гражданскую жизнь, потому что мне некуда возвращаться.

Строить все с нуля?

Разве что да, с нуля. Искать себя.

И это будет ужасно. Просто уже пугает эта жизнь. Я никогда не считал себя военным, но я отдал почти 10 лет службе.

У меня не было молодости.

Это на самом деле очень обидно. Когда я думаю о том, что молодежь за границей живет свою жизнь, отдыхает, путешествует, у них привычные заботы как для людей 20– 30 лет. А у нас молодежь 10 лет, и особенно 3 последних, живет в состоянии войны. Тысячи молодых парней и девушек на войне, часть погибли. Вряд ли можно сказать, что у нас есть люди, на которых война не повлияла. А на молодежь – и подавно.

С одной стороны, это так. А с другой – на войне тоже есть хорошие моменты. Никто из моих гражданских друзей не может похвастаться столькими ценными моментами в жизни, которые важны для меня. Я часто был в очень сложных ситуациях, но вместе со мной там были и мои друзья, собратья.

Это, знаешь, что кому важно. У меня есть знакомый моряк, кайфующий от путешествий, тусовок, гулянок и так далее. Также я: полигоны, базы, Донбасс, "Азовсталь", плен, назад на Донбасс, и так до сих пор. Иногда я думаю, что я – сундук забытых историй, которые иногда вспоминаю.

У тебя правильные ценности.

На словах.

Ну нет, ты мог уже уволиться со службы.

Это тоже ни о чем не говорит, у меня удобное положение. Я боюсь гражданской жизни, я упираюсь в свою зону комфорта, а это служба.

Ну знаешь, зона комфорта, где ты постоянно работаешь со взрывчаткой, – такая себе зона. Но если говорить о гражданской жизни, как ты думаешь, чем бы ты хотел заниматься, что бы хотел делать?

Я стараюсь учить 3D-моделирование. Еще до полномасштабной войны учил графический дизайн – фотошоп, иллюстратор.

Но чем я хотел бы заниматься? Не знаю. Я с 20 лет в армии. Сейчас мне будет 29. У меня был период, когда я не служил, но он очень короткий.

И кто меня будет окружать на работе? Меня не будут окружать мои собратья. Сейчас многие не хотят уходить из армии из-за общества. Потому что мы не можем уже изменить то, что пережили, когда у вас на всех последняя вода, последняя еда. Это другая ценность.

А ты не хотел бы даже после войны оставаться в армии? Ибо многие военные рассматривают для себя такой вариант.

Я никогда не ассоциировал себя с военным. Когда был в гражданском обществе, то никогда не выглядел как военный. Только сейчас немного (улыбается). Раньше я не одевал вне службы военные вещи, ибо помню то время, когда военных били в спину, к нам относились с презрением, говорили: "Я тебя туда не посылал, что ты там, на Донбассе, забыл". И мне до сих пор где-то непривычно, что это изменилось.

Но, тем не менее, я уехал из дома в 17 лет и делал то, что считал правильным, – пошел служить. И никогда не поступал так, как скажут другие или даже как скажут родители.

Кстати, я видела сюжет, где ты по возвращении из плена рассказывал, что имел с собой фото семьи, которое пронес и сохранил за все то время боев в Мариуполе, плена.

Оно со мной до сих пор. Ничего не меняется.

В момент проверок в плену я делал все, чтобы сохранить это фото. Однажды, когда меня забрали на "шмон" и полностью раздевали, мне его потом отдали. А все остальные разы я поступал так, чтобы фотка не попала в руки кому-то чужому. Потому что это запрет: держать фото там было запрещено.



Фото Максима с родными, которое он сохранил в плену / Фото 24 Канала

А вообще, у меня есть небольшой альбом фото, которые всегда со мной. На большинстве из них – я с друзьями, поэтому готов о них рассказать даже больше, чем о себе.

Вот это очень интересная фотография: она сделана на мой 25-й день рождения. Мы тогда жили на базе в Урзуфе, и я не планировал праздновать, поэтому уехал в Мариуполь. Но друзья меня набрали и сказали, что приготовили мне сюрприз, еще и планируют жарить шашлыки. Ну, я должен был приехать, и так мы сделали это фото.

Ребята, у которых тигрята на лице, – до сих пор в плену. А из всех остальных, кто на фото, жив только я и друг "Дрон". Все остальные – "Махач", "Амбал", "Юнгер", "Дерек", "Схид"– 200-е, они погибли.



"Алви" и собратья из "Азова" / Фото, предоставленное 24 Каналу

Тебе ментально помогает время, которое ты проводишь с близкими и друзьями?

Лучше всего помогает. Но все мои друзья на Донбассе, мы служим в разных подразделениях (снайперы, разведка, К-12, медрота, служба безопасности "Азова") и вообще не так часто видимся, к сожалению.

"Мы не должны стать негативными героями в обществе": как военным работать с психикой

Часто военные не могут заниматься своим психическим здоровьем. Но бывает и так, что они сознательно не хотят обращаться к психологам, потому что не считают, что в Украине достаточно квалифицированные специалисты, которые могут работать как раз таки с военными. Я знаю случаи, когда мои знакомые говорили, что не хотят говорить с психологом о службе или пережитых моментах, так как им задают глупые вопросы, их не понимают. От них этот военный только еще больше нервничает и закрывается. Конечно, сейчас у нас становится все больше специалистов, работающих с людьми, пережившими боевые действия, но достаточно ли их?

Нам все еще нужны специалисты, которые смогут работать с военными. А сами военные должны понимать, что если подведет наше психическое здоровье в любой важный момент, то могут пострадать наши собратья, наши близкие. Ты не можешь быть эффективной боевой единицей в подразделении, если ты неэффективен. От тебя может быть больше проблем, чем пользы. А часто бывает так, что люди, которым действительно нужна помощь, просто не хотят об этом спрашивать или просить.

Вот почему важно консультироваться со специалистами. К счастью, по сравнению с предыдущими годами медицина сейчас продвинулась и мы действительно можем с этим работать.

А как военному прийти к тому, что ему пора обратиться за психологической помощью?

Обратить внимание на себя. Мой посыл как раз в том, что ты никогда не сможешь кому-то помочь, если ты не сможешь помочь себе. Мы выросли в менталитете, который подавляет всю эмоциональность у мужчины, где мы стыдимся своих эмоций, своей слабости и того, что мы можем быть слабыми мужчинами в определенные моменты. Особенно в такое время.

Но в то же время мы должны понимать, что наше психическое здоровье точно такое же, как и физическое. И пусть каждый военный, который прочтет наш разговор, поймет, что психическое здоровье – это такая же винтовка, которая требует ухода, смазки, практики и тд.



Максим "Алви" во время службы / Фото, предоставленное 24 Каналу

С другой стороны, есть мужчины, которые считают, что они не могут иметь эмоций, проявлять слабость, что они должны быть маскулинными и не готовы обсуждать что-либо с психологами. Как с этим всем работать?

Надо быть гибким, приспосабливаться к условиям нашего времени. Это как вода течет под камень и точит его: камень же твердый, у него нет слабости, но даже он со временем раскалывается или разбивается. Он меняется от обстоятельств.

Так же и каждый военный знает: если не приспособиться к условиям, ты долго не протянешь – ни физически, ни ментально, ни технически в плане работы. Поэтому, если ты военный, будь профессионалом: проверяй не только свое оружие и навыки, но и психику. И мы, как военные мужчины, должны понимать, что мы в зоне повышенного риска, а на нашу психику осуществляется высокое давление через любые травмы, трагедии, бои. Ты можешь быть классным и крутым, но это недолго. Ты не сможешь долго ехать на одной машине, которую никогда не ремонтируешь. Так и с психикой.

Поэтому, возможно, это будет цинично сказано, но я считаю, что кто не приспособится к будущему, в наш мир– просто сойдут с ума, свяжутся с наркоманией, алкоголем и кончат свою жизнь очень плохо.

А ты не должен стать отрицательным героем в нашем обществе. Потому что у молодого поколения достаточно таких героев, на которых они равняются, возможно, даже бессознательно. А я считаю, что военные – это элита нашего общества. Они сделали больше, чем другие. Поэтому мы должны вести себя соответственно и быть примером. В темное время мы должны быть светлыми. А ты не можешь светить, если с тобой что-то не так.

А как быть светлым, если внутри у тебя нет света? Не потому, что ты плохой, а потому, что у тебя просто нет сил.

Это все очень непросто, но нужно работать над собой. Признавать свои слабости для мужчин бывает сложнее, чем преодолевать силу других.

Поэтому только те, кто сможет ассимилироваться в обществе, закроют свои личные вопросы, свои проблемы, смогут увидеть, как растут их дети. Они смогут дать больше нашей стране и нации. И мы сможем помогать людям, которых любим, ценим, нашим собратьям и сможем дальше достойно нести память о погибших.

А если мы сейчас сойдем с ума, то кто будет воспитывать следующее поколение? Те, кто вернется из Польши? Или те, кто всю войну сидел здесь с кальяном и говорил, что война его не касается? Они смогут воспитывать детей, а ты – нет. Потому что ты не справился со злобой к миру. Ты, конечно, можешь быть сто раз не согласен с тем, что происходит, но ради будущего и следующего поколения ты должен не сломаться психически, выжить, ассимилироваться.

А как справляться со стрессом, когда у тебя нет возможности работать со специалистами, психологами?

Мой посыл другим военным – компенсируйте свой страх. Занимайтесь спортом. У нас есть огромное количество агрессии, злобы на себя, на командира, на офицера. Сразу замечу, что в "Азове" с этим нет проблем, у нас можно поднять вопросы, которые тебя беспокоят. Наше командование когда-то тоже было обычными солдатами, и к нам прислушиваются.

Поэтому, если что-то не так, – поднимайте эти вопросы, потому что все это увеличивает шансы на ваше выживание.

И сразу добавлю, что не нужно выгонять какой-либо стресс алкоголем. Он не может сделать тебя счастливым. Даже если думаешь, что тебе становится проще, – это обман.

Часто алкоголь – это расслабленность в данный момент.

Да, но алкоголь в любом количестве – яд. Это удар по гормональной системе, это депрессант. Алкоголь – это не решение.

Поэтому если у тебя накопилось много злобы, агрессии, то тело все помнит. И хороший вариант, как от этого избавиться, – компенсировать все спортом. Заниматься единоборствами, боксом, бегом, силовыми нагрузками и даже купанием в ледяной воде. Вы почувствуете, что становится чуть-чуть легче.

Почему мир опасен и как это чувствуют военные

Мы сидим и разговариваем во Львове, где сравнительно безопасно, где работают разные заведения, где люди отдыхают и развлекаются. Конечно, не все и не везде, но в центре бурлит жизнь. Так и должно быть, наверное, но не чувствуешь ли ты из-за этого обиды или дискомфорта как военный?

Это задевает, конечно. Но и вообще есть много вещей, задевающих военных. Очень много. Когда ты приезжаешь в разные города, где видишь тусовки и не только, то вспоминаешь, кто погиб за всех этих людей.

Но я стараюсь не очень тратить свой ресурс на вещи, которые меня задевают. Мне нервы нужны для работы, это приоритет. Потому я стараюсь не конфликтовать с другими. И вообще считаю, что военные должны быть в этом плане осторожны, потому что мы никогда не знаем, когда у нас включится режим выживания и когда можно что-нибудь натворить. К сожалению, у военных часто нет ощущения безопасности. Поэтому прежде чем вступать в конфликты, любые, нужно очень хорошо подумать.

Ты вспомнил о чувстве безопасности. Это, наверное, одно из важнейших ощущений, которое есть в жизни каждого. Какое оно сейчас у тебя? Учитывая то, что ты постоянно на фронте и в опасности, переносится ли это чувство на то, что даже в обществе ты не чувствуешь себя защищенным?

Везде не чувствую. Наш мир – вообще опасное место, он полон ужасных и жестоких моментов. А если говорить о вас, женщинах, – то это вообще. Почти все девушки в мире, и в нашей стране тоже, так или иначе и разном возрасте подверглись сексуальным домогательствам или насилию. Поэтому я понимаю, что мир полон плохих людей и он не безопасен.

Кстати, есть такое выражение "театр безопасности": это когда общество говорит, что ты можешь быть в безопасности, ты просто должен рассчитывать на него. Однако, я считаю, что безопасность – это вопрос каждого человека. И когда говорят, что в Украине нельзя вводить разрешение на оружие для личной защиты, потому что наше общество к этому не готово и у многих плохих людей это оружие появится, то я всегда отвечаю, что у всех плохих людей в нашей стране это оружие уже есть.

А как насчет законов и правоохранительной системы, которые как раз и созданы, чтобы защищать?

У меня есть много вопросов к закону и порядку сейчас. Как и к власти, к депутатам. И это нормально. И я не чувствую полного доверия к ним. Я чувствую доверие к своим собратьям. И никто из ветеранов, я уверен, также не испытывает доверия к обществу или правительству. Поэтому, думаю, мы должны больше общаться друг с другом и формировать ветеранское общество в частности. Мы должны сами выбирать людей, которые будут стоять над нами в этом ветеранском обществе, а не разрешать, чтобы их выбирали вместо нас.

Но ты понимаешь, что ветераны тоже разные, как и военные. Условно, есть "Азов" и другие подразделения, сформированные из добровольцев. Есть бригады, созданные из принудительно мобилизованных. А есть те, кто пошел служить, чтобы прикрыть свои предыдущие грехи, выслужиться перед походом в политику и так далее. Армия – разная. Как для всех вас сформировать одно ветеранское ядро, когда у всех разные взгляды? Возможно, просто в ветеранском обществе будут разные комьюнити? Но и здесь возможно так, что одни с другими будут несогласны, начнутся конфликты...

Да, это точно будет. Это как с политиками, которые в свои кампании затягивают военных. Я смотрю на этих ветеранов и иногда чувствую ненависть, потому что они дискредитируют армию.

Но это очень сложная тема, над которой нам еще предстоит много работать.

Теперь, на фоне разговоров о вероятном перемирии и конце войны, таких историй может становиться еще больше.

Да, но лично я пока для себя не вижу победы, не вижу причин не продолжать свой путь.

Да и мы не знаем, что будет в будущем. Потому что пока есть Путин, у нас все будет продолжаться в разных фазах. А когда его не станет, то все изменится, но не столь кардинально. Я верю в крах России, но не верю, что ее люди изменятся. Поэтому все мы должны продолжать борьбу.