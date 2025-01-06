За почти 3 года полномасштабной войны и 11 лет войны с Россией тысячи военных получали ранения, попадали в плен, возвращались на службу или искали себя заново в гражданской жизни. Не всегда эти процессы происходили легко, наоборот – на каждом пути бойца ждали проблемы в системе, больницах, бюрократия и тому подобное.

Именно поэтому сейчас во всех боевых подразделениях армии Украины появляются штатные патронатные службы для сопровождения военных и членов их семей. В сентябре такая новообразованная служба появилась в бригаде "Азов".

Итак, как создали Азов.Сопровождение и чем занимается служба, как помогает раненым бойцам и тем, кто вернулся из плена, что самое сложное в работе и что нас ждет дальше – в интервью сайту 24 Канала рассказала Рина Резник – руководитель службы сопровождения бригады "Азов".

Чем занимается Азов.Сопровождение и как помогает бойцам бригады

Рина, сначала вы были медиком в "Азове", а сейчас – руководитель Азов.Сопровождения. Как вам такая смена работы, если можно ее так назвать?

Меня полностью сняли с тех задач, которые я выполняла раньше. Я – работница медицинской роты "Азова", офицер медицинского планирования. А такой должности фактически нет в украинской военно-медицинской системе, только в американской есть. Но, по факту, это то, какую функцию я выполняю. То есть уже в "Азове" я почти не выезжала ни как боевой медик, ни как медик эвакуации. Здесь я выполняла административные функции.

Азов.Сопровождение – это просто еще одна большая административная задача, довольно интересная. Не могу сказать, что мне привычно, потому что я привыкла работать как можно ближе к полю боя, даже в контексте планирования. Но сейчас все тоже очень важно.

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Расскажите немного в целом об Азов.Сопровождение – чем сейчас занимается служба и сколько людей в ней работает?

Сейчас нас уже больше десяти. Понимаете, вопрос в том, что медицинская служба имеет отношение к раненым бойцам ровно до того момента, пока они находятся в секторе, пока врачи с ними работают. Дальнейший путь раненого происходит уже со стороны командования Медицинских сил и гражданского сектора медицины. Хотя, де-факто, они все еще остаются бойцами бригады. Поэтому, собственно, и появилась необходимость следить за ними в дальнейшем. Потому что чем эффективнее с бойцом поработают на ранних этапах ранения, тем быстрее он сможет вернуться на службу теоретически.

Тренированный боец, который уже был на поле боя, выполнял определенные задачи – это самый ценный ресурс, который есть в украинской армии сейчас. Поэтому возвращение бойца в строй, то есть ускорение этого процесса, возможность сделать его более функциональным и комфортным – это основная задача службы сопровождения.

Также нам очень важно контролировать первые дни раненого в крупных госпиталях вне фронта. Какое-то время мы изучали структуру смертности и заболеваемости раненых. К сожалению, результаты не очень. И это не потому, что наши врачи плохие. Просто система здравоохранения перегружена – и не только в опорных госпиталях Днепра, Запорожья или Харькова. Она перегружена и в центральной части Украины, и на Западе. Ведь почти никто не был готов к такому наплыву пациентов с травмами, особенно тяжелыми.

Поэтому задача Азов.Сопровождения – помочь гражданской и военной системе здравоохранения сделать процесс комфортным как для больницы, так и для пациента. Это и о том, чтобы обеспечить перевозку пациента между больницами, и финансирование определенной диагностики. Иногда надо найти больницу для раненого ближе домой и перевезти его туда, чтобы семья могла быть рядом. А в некоторые моменты, к сожалению, нужно именно бить тревогу, когда что-то пошло не так.

То есть это основные, важнейшие задачи. Но также есть и ряд подзадач: чтобы возвращение военного в строй было функциональным, надо обеспечить постоянную его связь с подразделением, чтобы он знал, что его ждут. Если боец не сможет выполнять функцию, которую выполнял раньше (чаще всего это о пехотинцах), надо найти ему новое и более эффективное место в подразделении, чтобы он мог комфортно работать.

Также в "Азове" мы много работаем с бойцами, которые вернулись из плена. Для нас очень важно их качественное, адекватное и быстрое восстановление, насколько оно может быть быстрым.

Обратите внимание! "Азов" – первое подразделение в Украине, которое имело свою патронатную службу, созданную еще в 2014 году. После начала вторжения в 2022 году она занималась азовцами и ветеранами, которые вернулись на службу в другие подразделения, а сейчас функционирует в штате 3 ОШБр.

Что самое сложное в работе с военными, которых вернули из плена

Вы упомянули о бойцах, которые возвращаются из плена, а служба сопровождения "Азова" как раз и начала свою работу по обмену, когда на День Независимости в Украину вернули солдат-срочников. Как за 4 месяца с тех пор изменилась ваша работа? Изменились ли задачи, которые вы ставили перед собой и командой? И удалось ли за это время восстановиться части ребят, которые вернулись 24 августа? Потому что понимаю, что сроки реабилитации бывают совершенно разные.

Это был очень большой обмен, когда удалось вернуть около 80 человек. И тогда как раз моя команда только создавалась, мы еще были на слаживании, недалеко от зоны боевых действий. Но нас разбудили ночью, сказали "собирайтесь", завтра едем встречать бойцов по обмену. Поэтому, конечно, наша работа очень сильно изменилась, тот обмен был для нас достаточно стрессовым, поскольку не были до конца наработаны еще механизмы. А освобожденных из плена ребят было много.

Обмен пленными 24 августа 2024 года / Фото Либеровых

Хотя это были бойцы срочники воинской части 3057, мы были очень рады их встретить. Наша работа была довольно эффективная и быстрая. Конечно, было сложно, но, к счастью, большинство ребят были физически в норме – без застарелых травм и ранений. Они сразу попали в очень классную больницу, где с ними работали. Поэтому сейчас большинство из них уже вернулись к своей нормальной жизни, а часть даже возобновляется на военной службе! Ребята большие молодцы.

Поэтому могу сказать, что процесс лечения и реабилитации большинство из них уже завершили. Но это не значит, что уже все. Потому что остается много проблем как со здоровьем физическим, так и психическим. И они будут вылезать дальше.

Что вообще самое сложное в процессе, когда домой возвращаются военные из плена? Я понимаю, что есть физическая сторона – когда их обследуют, потому что в России лечения нет. Есть психологическая сторона. Есть моменты, что кто-то из них сразу хочет возвращаться в строй, при том, что все равно надо пройти лечение, чтобы нормально себя чувствовать. Что для вас самое сложное в этом всем? И с чем тяжелее всего работать?

То, что их много. У каждого есть свои пожелания, и это бывает сложно координировать. Если бы они все были с одинаковыми желаниями, было бы намного проще. Но так не бывает.

Есть важный момент, что некоторое время после обмена они должны постоянно быть в больнице, где проходят первые обследования, разговоры со спецслужбами, восстановление документов. И вот некоторые ребята плохо переживают то, что даже после возвращения из плена, у них есть определенные ограничения в передвижении. И мне хочется с этим как-то помочь, но это невозможно, потому что есть процедура, и она действительно осмысленная. Мы говорили со многими, кто ранее вернулся из плена и уже служат у нас. Большинство говорит, что действительно на 3 – 4 день их память работает хуже, поэтому лучше рассказать всю важную или полезную информацию в первые дни.

Поэтому это сложный момент. Сложный в том, что часто у ребят после плена мы пытаемся выяснить, что их беспокоит, что болит, как мы можем помочь, что должны сделать. А в ответ слышим, что "все хорошо, мне все нравится, ничего не болит, все классно". И это означает, что "не классно" начнется на второй, третьей неделе, особенно по здоровью.

Некоторые травмы бойцов устарели и с ними гораздо сложнее работать. Также ребята много времени провели на Азовстали, а это же завод. Еще у многих есть множественные контузии, множественные легкие черепно-мозговые травмы, которые дают свои последствия – это и проблемы с концентрацией веса, с памятью, со сном. Эти последствия для здоровья необратимы, не будет так, как раньше, с этим просто придется жить.

Относительно психологического восстановления, то сложно найти психолога, чтобы он и ребятам понравился, и был профессиональным. Многие говорят, что не готовы общаться с психологом, поскольку ему пока сложно принимать помощь от человека, который такой опыт (плена) не пережил. Мы стараемся предлагать им психологов через определенное время, и они знают, что всегда могут обратиться.

Я неоднократно слышала, что бойцы, которые вернулись из плена, хотят как можно быстрее вернуться в строй, потому что там "все свои", там жизнь, к которой привык.

Это так. Хотя, у кого уже есть семьи, те хотят некоторое время побыть с родными. И многие меняют место службы – идет на повышение или просто в другую сферу. Некоторые хотят просто некоторое время отдохнуть. Но действительно, наши бойцы, азовцы, которых обменяли из плена, хотят возвращаться в строй. Даже если они были ранены.

Поэтому их сложно к чему-то заставить. Но мы договорились, что они немножко полечатся, пройдут всех врачей, и если те скажут, что можно возвращаться на службу, ну тогда действительно можно.

Как бойцы после ранений возвращаются на службу и на какие должности

Я раньше видела статистику, что более 80% раненых военных "Азова" возвращаются в строй. Мне сложно оценить этот показатель, но выглядит он довольно большим, наверное, одним из крупнейших показателей по разным бригадам в Украине.

Мне также сейчас трудно сказать статистику, потому что я люблю точные цифры. А как их посчитать по всей армии?

Но стоит говорить честно, что бойцы с тяжелыми ранениями, действительно тяжелыми, редко возвращаются на старые должности, которые требуют физической подготовки. И это, кстати, проблема нашего маркетинга, когда рисуют парня с бионическим протезированием руки и он управляет дроном. Давайте будем честны, бионический протез не позволяет так быстро двигать пальцами, чтобы быть в состоянии пилотировать какие-то маленькие маневренные штуки. Конечно, разное бывает. И этот маркетинг – красивый, героический, но создает немного неправильные ожидания у самих ребят, которые видят такую рекламу.

Поэтому мне бы хотелось, чтобы парни и девушки, которые переживают сложные ранения, не чувствовали себя как-то не так и чтобы они не имели завышенных ожиданий. Например, когда военные из нашей медслужбы получали тяжелые ранения, за определенное время мы честно им говорили: "На эвакуацию ты не вернешься, но есть место на стабилизационном пункте для тебя. Ты можешь вернуться".

Но хочу заметить важный момент – действительно, большинство военнослужащих "Азова" возвращаются в строй после ранений: либо на свои старые должности, либо на новые. Мы стараемся всегда адаптировать все возможности для бойцов, чтобы они вернулись туда, где смогут выполнять свою функцию максимально комфортно. Поэтому при необходимости доучиваем их чему-то новому – это и перепрофилизация на саперов, на инженеров беспилотников, на управление дронами, а бойцов, которые имеют серьезный опыт, на офицеров штабной работы.

Как на практике происходит процесс возвращения бойцов на службу после ранения или плена? Он приходит к вам и говорит: "Я хотел бы вернуться на такую-то должность", или в большинстве вы предлагаете и подбираете для них новые должности?

Чаще всего они обращаются к своим командирам. Если это ребята, которые вернулись из плена, адекватно чувствуют себя физически и хотят вернуться в строй, то чаще всего они хотят просто вернуться к своему старому командиру – туда, где были раньше.

Если мы говорим о раненых бойцах, то мы пытаемся выяснить, как они себя чувствуют, как они будут работать, функционировать. Если понимаем, что боец вряд ли вернется на свою старую должность, то объясняем этот момент.

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Как Украине работать с ветеранами и полезен ли нам опыт США

В Азов.Сопровождении есть отдел социализации и реадаптации (то есть это об изменениях сознания как военных, так и общества, которое должно меняться). Как работаете с обществом?

Мы стараемся работать. Службе пока 4 месяца, поэтому процесс только идет. Мы изучали американский опыт и израильский. Сейчас пытаемся работать над информированием общества.

А еще коммуницируем с работодателями, потому что к нам время от времени обращаются различные компании, которые говорят, что они хотят взять на работу азовцев, которые вышли из подразделения по определенным своим причинам. И с нашей стороны важно доносить работодателю определенные особенности работы с ветеранами, советовать, как адаптировать свой бизнес.

Вы упомянули об американском опыте. В США, несмотря на большое уважение общества к ветеранам, сами они не всегда могут вернуться к привычной жизни. К сожалению, бывшие военные там чаще совершают самоубийства или уходят из семьи, чем гражданские. Поэтому в Штатах наработаны различные программы для ветеранов, но их эффективность не такая, как хотелось бы. И в контексте этого – как думаете, а стоит ли нам равняться на американский опыт или все же стоит внедрять свой?

Опыт ветеранской политики в США – очень длинный. У них шикарно продуманная политика мемориализации памяти погибших военных, поддержка ветеранов и их здоровья, социальные гарантии. А еще там на самом деле большая культура благодарности среди общества к военным, которая у нас пока так не сформирована.

И глядя на все это, мы все равно видим проблематику, то есть даже этого всего недостаточно. Поэтому их опыт интересен и показывает нам, что просто не будет, ведь в Америке это еще и вопрос гораздо меньшего количества населения, чем у нас.

И на самом деле в Штатах существует большая проблема с самоубийствами ветеранов, разводами, зависимостью от наркотиков и тем, что они остаются без дома. Даже если до армии они были финансово обеспеченными людьми. К сожалению, многие из них не знают, что делать после армии. Но от этого остальная часть общества США будет не так сильно зависеть, как у нас.

Наши военные и ветераны – это люди преимущественно до 60 лет, это экономически состоятельная часть населения. Это люди, которые должны создавать активную экономическую социальную прослойку общества, но которые рискуют быть из него выброшенным. И это создает огромные риски для государственного сектора, для сектора частного предприятия. Потому что мужчина среднего возраста интересует работодателей. Как и женщина среднего возраста, жена этого ветерана, интересует работодателей.

Поэтому сейчас мы много информационно работаем, чтобы доносить, что работать с ветеранами – важно. Потому что образ ветерана у нас и так довольно адекватно сформирован. Но в стране не хватает психотерапевтов и психиатров.

Имеете в виду военных психиатров и психотерапевтов?

Военных вообще почти нет. В Украине их никогда не хватало, всегда было мало доказательных и умных специалистов, которые бы опирались на действительно профессиональные и действенные методы. А еще многие из них выехали за границу. И получается так, что количество людей, которые нуждаются в таких специалистах, сильно возросло, а количество специалистов уменьшилось. Соответственно нагрузка на одного специалиста огромная.

Сейчас мы для своих бойцов ждем по 2 – 3 недели в очереди в действительно классные психоневрологические клиники. А бывает и дольше.

Рина Резник – руководитель Азов.Сопровождения / Фото из твиттера военной

Какие запросы к психологам имеют военные и как это влияет на службу

Как раз одно из направлений вашей работы сейчас – психологическая поддержка бойцов. Как это происходит на практике: военные сами чувствуют, что им нужна помощь или консультация специалистов, и они к вам обращаются, или вы как-то пытаетесь самостоятельно отслеживать состояние бойцов? Потому что я понимаю, что когда речь идет о бригаде, и это сотни или тысячи людей, то это суперсложно.

В нашей бригаде есть психологическая служба, очень профессиональная. Часто к бригадным психологам может обратиться побратим бойца или командир, который говорит, что есть проблема и ее надо решить. После того психолог, если он понимает, что эта проблема психиатрическая и требует медикаментозного лечения или наблюдения врача-специалиста, обращается к нам. А уже мы находим ответственные больницы.

Но бывает, что некоторые бойцы не хотят работать с психологом своей воинской части, потому что иногда у них возникает эмоциональный барьер. Тогда уже мы, Азов.Сопровождение, ищем психолога какой-то дружественной организации, который будет общаться с бойцом.

Если мы говорим о раненых, которые находятся на разных стадиях лечения, то с ними работают наши кейс-менеджеры медицинской части, и если они видят определенные тревожные звоночки, то могут предложить бойцу посетить психолога, психотерапевта или психиатра. Но самое главное – это всегда только добровольно, никакого принуждения быть не может.

К счастью, в "Азове" бойцы понимают потребность в психологах и у нас нет к этому сильно выраженного неприятия, как бывает в воинских частях. У нас бойцы умеют обращаться и говорить "я хочу к психологу" или "я хочу к психиатру".

Так же мы стараемся работать с семьями военных. Особенно, если это семьи тяжелораненых бойцов, которые сложно это переживают.

А с какими запросами чаще всего обращаются бойцы?

Это проблемы со сном, тревожные расстройства, обращения типа "мне не окей, не так, как было раньше" и логоневроз, то есть нарушение речи. Эти запросы вполне ожидаемы, особенно после легких черепно-мозговых травм.

На Западе распространена практика, что когда военнослужащий находится в не полностью стабильном психологическом состоянии, ему не позволяют выполнять определенные задачи или быть на фронте. У нас точно такая практика не распространена повсюду в армии по понятным причинам нехватки кадров, но все же – хоть как-то это работает сейчас?

Я когда-то была на форуме, где были генералы и профессора из американской армии медицинских сил. Мы говорили о ментальном здоровье и черепно-мозговых травмах. И мне было сложно с ними общаться, потому что люди очень не в контексте наших сил. Большинство американских практик у нас просто не работают из-за характера войны.

Мы не имеем возможности выводить людей с фронта из-за проблем с психическим здоровьем. Это нереалистичная история, абсолютно нереалистичная, к сожалению. Но и сказать, что такого у нас нет вообще – нельзя. Если мы или психологи видим, что человек психологически нестабилен, расфокусирован, может навредить себе, то, конечно, пытаемся его по крайней мере на время вывести из боевых, дать время восстановиться, пройти диагностику. Но даже здесь существует 2 момента: не всегда есть возможность их отпустить и не всегда в это же время их могут принять в какую-то клинику. Это постоянный баланс.

И еще из своего опыта добавлю, что командование не относится скептически к тому, чтобы человека, который временно не может так эффективно выполнять свои задачи из-за психологического состояния, отправить на восстановление.

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За какие средства функционирует Азов.Сопровождение и к каким целям стремится

А как с финансовым обеспечением Азов.Сопровождения – это государственные средства или благотворительные? Хватает ли их?

Сейчас мы функционируем на донаты, на спонсорские деньги. Я надеюсь, что впоследствии мы выйдем на нормальную инвестиционную базу за рубежом. Там есть много людей, которые готовы донатить на гуманитарные истории, медицинскую помощь, но не готовы поддерживать военных. А украинское общество, наоборот, готово донатить на оружие, на дроны. И лучше, чтобы эти донаты оставались на дроны и оружие, а для раненых можно искать варианты поддержки доноров.

Конечно, что никаких государственных средств нет, нет регламентированных программ под службу сопровождения. И большинство, на что мы сейчас тратим средства, это:

одежда для раненых (часто в больницы они приезжают без надлежащей одежды, потому что во время транспортировки ее срезают, губят).

средства связи (телефоны теряются на позициях, а для бойцов, особенно раненых, очень важно держать связь с семьей и командованием).

диагностику (надо заплатить за КТ, МРТ, определенные отдельные исследования, которые необходимо сделать уже, а не ждать и не затягивать процесс лечения).

иногда оплачиваем частных специалистов, которые могут поработать с ранеными.

Но в целом мы пользуемся тем, где можем работать за государственный счет: обследование, больницы, реабилитационные центры. И на самом деле это важно, потому что государственные центры – это то, что останется с нами навсегда. И часто они гораздо профессиональнее, потому что постоянно работают с большим количеством раненых.

Каким вы, как руководитель, видите Азов.Сопровождение через 1 – 2 года или в какой-то ближайшей перспективе – к чему стремитесь и какие задачи ставите перед собой, перед командой?

Я ко многому стремлюсь и считаю, что это хорошо. В первую очередь, чтобы Азов.Сопровождение стал платформой для доказательных методов лечения и реабилитации, чтобы наша экспертность была узнаваема и чтобы мы доносили важные темы, сотрудничали с различными организациями, чтобы помогать людям. Например, у нас сейчас есть проекты по лечению легкой черепно-мозговой травмы, потому что забивают на контузию, которая выглядит не так страшно.

Также хочется за год сформировать более серьезную позицию в контексте работы с бойцами, которые вернулись из плена. Потому что сейчас есть определенные неоптимальности, которые очень бы хотелось улучшить, донести их до больниц, которые принимают ребят. Хочется выстроить систему взаимодействия служб сопровождения с больницами.



Рина Резник / Фото из твитера военной

А еще очень хочу, чтобы в больнице появились образовательные возможности и возможности для реадаптации. Потому что часто в больницах раненые лежат месяцами, они бывают маломобильными и не имеют возможности передвигаться за пределы заведения. Когда я работала с Минздравом, мы делали в больницах библиотеки, спортзалы с адаптивными тренажерами, комнату для групповой психотерапии. Поэтому хочется работать с такими проектами сейчас, искать для них возможности и финансирование.

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Был ли конфликт между Азов.Сопровождением и "Ангелами" и что сейчас

До того как Азов.Сопровождение начало свою работу, с азовцами работала патронатная служба "Ангелы.Азова" (сейчас просто "Ангелы"). Сам процесс создания вашей службы не обошелся без конфликта в соцсетях. В "Ангелах" вышли тогда с заявлением, что "переживают глубокий шок" от новости о создании Азов.Сопровождения и обвиняли вас в отсутствии коммуникации. Позже вы вышли с заявлением, что Азов.Сопровождение было создано, как необходимость иметь службу в структуре "Азова", а не другого подразделения. Удалось ли вам все-таки поговорить с коллегами из "Ангелов" и как разрешилась эта ситуация?

Мне кажется, что ситуация уже решена. В официальном заявлении от нашей бригады все было сказано максимально четко – никто никого не обвиняет в этой ситуации. Ни нас, ни девушек из 3-й штурмовой бригады. Действительно тогда были стрессовые моменты, стрессовые события на фронте, все на нервах. Кто-то кого-то недопонял.

Но все это вообще не должно никак влиять на дальнейшую деятельность ни одной, ни другой организации, потому что у нас всех одна цель. И это самое важное.

Сейчас мы, я, имеем хороший контакт.

Как насчет распределения дел – ранее "Ангелы" занимались тысячами дел военных, ветеранов, пленных из "Азова". Они вам передали эти дела или оставили за собой?

Передавать работу, которая уже была проделана, портить какую-то информацию, добавлять стресс бойцу, который лечился и работал с одной организацией, а теперь будет с другой, – мне кажется неуместным, неадекватным по отношению к бойцам.

Поэтому все дела, которые начались до создания Азов.Сопровождения, остались у "Ангелов", за что я очень сильно им благодарна. Все запросы, которые появились после создания, то с ними мы уже работаем сами – со всеми бойцами, ранеными, обменами и освобожденными из плена.

Обмен пленными 30 декабря, в котором вернули бойцов "Азова" / Фото Суспильное Новости

Сотрудничаете сейчас еще с какими-то другими бригадами, которые начинают создавать у себя патронатные службы или службы сопровождения, – обмениваетесь ли опытом и советами?

Нам звонят иногда из других бригад, хотят познакомиться, спрашивают, как у нас в "Азове" все функционирует, рассказывают, как у них. Кроме того, я все еще чувствую нас частью медицинской службы бригады, для меня это также важно, что мы не какая-то отдельная оторванная организация. То есть у нас путь раненого бойца с момента ранения и до момента возвращения в строй контролируется одной структурой – медицинской службой.

Поэтому не было месяца, чтобы к нам кто-то не заезжал, не перенимал опыт работы с ранеными на всех этапах – эвакуации, помощи на стабпункте, затем в гражданских больницах. Открытость к обмену опытом, к обмену информацией – это одна из наших важнейших ценностей. И мы стараемся делиться информацией с другими бригадами, фондами, различными организациями.

Как думаете, должна ли каждая бригада иметь службу сопровождения или патронатную службу?

Я считаю, что в идеальном мире службы сопровождения должны реализовываться на государственном уровне. И когда боец уехал из стабпункта, медики уверены, что с ним все будет хорошо, он попадет в классную больницу, за ним будут следить, найдут психолога, в случае необходимости перенаправят в другую больницу. Чтобы от любой больницы можно было свободно получить информацию о здоровье бойца. Но, к сожалению, система здравоохранения перегружена и это просто невозможно. И люди, которые продолжают через столько лет войны работать в опорных госпиталях, где есть огромные потоки раненых, – герои.

Поэтому возвращаясь к вопросу – да, на самом деле было бы очень неплохо, чтобы в каждой бригаде был по крайней мере небольшой отдел, который занимается бойцами.

И знаете, мне лично хотелось бы, если бы меня ранили, чтобы кто-то позвонил, спросил как я, нужна ли помощь, нормально ли со мной общаются в больнице.

Что такое всеукраинский реестр травм и зачем его создавать

Я читала ваши предыдущие интервью, где вы говорили, что существует большая проблема с тем, что вы не имеете данных, что происходит с ранеными после того, как они уходят от вас, то есть уже на этапе госпитализации. И основной проблемой вы называли отсутствие всеукраинского реестра травм. Можете объяснить, для чего он вообще нужен, как поможет боевым медикам и медслужбам на местах и есть ли хотя бы какие-то первые признаки того, что он появится?

Департамент здравоохранения Минобороны говорит, что появится. Это сложный процесс, ведь еще надо, чтобы эти данные адекватно анализировались. Потому что для чего нужен реестр травмы? Чтобы собирать как можно более полную информацию о травме, как она возникает, как лечится и тогда приходить к определенным выводам, изменениям лечения, улучшению. С тем, насколько много у нас сейчас травм и насколько данные о них бесценны, страшно представить, сколько данных мы потеряли. Есть, конечно, медкарты, истории лечения, выписки с диагнозами. Но это не детализированная информация.

А еще важно знать, что происходит с бойцом на дальнейших этапах после ранения: дожил ли он до завтра, до следующей остановки, выжил ли он через 30 дней. А пока вся история просто обрывается на каком-то этапе, медики не имеют фидбэка.

Культура фидбэка максимально важна. Мы в бригаде ее активно развиваем, а на стабилизационном пункте записываем фидбэк к каждой работе с раненым – то есть он приехал к нам, с ним поработали, закончили работу, помыли операционный стол, и после этого медики садятся и пишут в общую группу о том, что они сделали хорошо, что не хорошо, с чем еще можно поработать. И таким образом мы разбираем эти кейсы.

Много времени, будучи в армии, вы занимались тем, чтобы медикам разрешили переливать кровь раненым на этапе до госпитализации. Я знаю, что это разрешение уже есть, но насколько проблема решена в армии сейчас?

Для тех, кто хочет лить кровь, а не физраствор, проблема решена. Можно взять кровь в огромном количестве, ею пользоваться. У нас в "Азове" с этим все окей, но мы очень этичны и не берем очень много универсальной крови. Мы не ленимся и сами ездим в большие города с холодильниками, привозим кровь и отвозим. Мы понимаем, для чего это нужно.

К сожалению, приказным способом переливание крови на этапе догоспитализации в армию не введено. Сейчас, мне кажется, не более трети стабпунктов, которые я вижу, используют кровь. А все что до стабпункта – тем более.

За право переливать кровь мы очень много боролись. И когда первый раз работаешь с кровью, ты понимаешь, почему это так важно. Бойцы при ранениях теряют кровь, они становятся бледными, видно, что им плохо, часто они в неадекватном состоянии сознания. А когда вливаешь первый-второй пакет крови, человек розовеет, приходит в сознание. Это как магия.

У меня была очень страшная зима – моя последняя зима в роли медика эвакуации. Я тогда была на стабпункте в Бахмуте, где, к сожалению, не было крови. Но было очень много холодного физраствора. И все было очень печально. Я когда оттуда выехала, то сказала, что больше не вернусь на стабпункт, где не будет крови.

Рина Резник в медслужбе "Азова" / Фото бригады

Почему Украине надо готовиться воевать долго

В одном из последних интервью вы говорили о том, что не верите в окончание войны в ближайшей перспективе. Разве что в окончание активной фазы войны. Изменилось ли ваше мнение сейчас? Особенно учитывая последние события в Украине, в Штатах, выборы, все эти громкие заявления, которые звучат?

Я стараюсь не думать, потому что раньше все мои политические прогнозы военные не сбывались. Каждый раз, когда я в чем-то была уверена, все происходило наоборот.

А насчет войны, то надо готовиться воевать вдолгую, чтобы там не казалось. Свернуть силы и планы можно всегда. У меня такой был момент, когда я планировала, что надо будет меньше работать вот уже через 2 недели, потом через 3 недели, потом через 6. И так затягивалось. Поэтому сейчас мы с командой уже строим планы на 2025, на 2026 год.

Ну и когда мы уже говорим о планах на будущее – какие цели ставите себе и о чем мечтаете сейчас?

Не смотря на то, что я страшно уставшая, а глядя на год назад, я понимаю, что мы развили очень крутую медицинскую службу – у нас есть классная эвакуационная броня, крутой стабпункт на таком уровне, которого не было никогда! И мне очень хочется продолжать делать все на таком же системном большом уровне. Хочется, чтобы вся работа была не зря, чтобы то, как мы сейчас работаем с ранеными, работало на нас и дальше. И чтобы мы ничего из этого не потеряли.