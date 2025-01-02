Это рассказал командир 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ, полковник Денис "Редис" Прокопенко. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net.

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Сколько азовцев сейчас в плену

Как отметил Прокопенко, именно благодаря украинским защитникам, в частности бойцам "Азова", Украина встречала новогоднюю ночь в свободных украинских городах. Впрочем, к сожалению, этого не почувствовали почти тысяча воинов вышеупомянутого военного формирования. Сейчас удалось вернуть лишь чуть больше сотни.

Этой возможности лишены 850 бойцов "Азова", которые более двух с половиной лет находятся в чрезвычайно тяжелых условиях в российском плену. Совместными усилиями различных ведомств в 2024 году удалось вернуть из плена 169 наших собратьев,

– сообщил Прокопенко.

По его словам, в течение 2025 года основные усилия направят на то, чтобы вытащить всех пленных азовцев из "ада" российского плена.

Напомним, во время недавнего обмена пленными 30 декабря удалось вернуть 11 бойцов "Азова" после плена в течение почти трех лет. Это подтвердил командир "Азова" Денис Прокопенко. Всего в тот день в Украину вернулись 189 пленных – это 187 военных и двое гражданских.