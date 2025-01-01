Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение командира 12 бригады специального назначения "Азов". По его словам, даже если боевые действия в 2025 году прекратятся, война никуда не исчезнет.

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Командир "Азова" обратился к украинцам

Денис Прокопенко заявил, что сейчас украинское и мировое медиапространство "пропитано уверенностью", что в 2025 году война в Украине завершится. Однако это убеждение вредит как фронту, так и тылу.

Оно дает призрачную иллюзию, успокаивает и расслабляет в ситуации, когда расслабиться означает потерять государство и независимость,

– написал военный.

Прокопенко подчеркнул, что если эти прогнозы не оправдают себя, украинское общество будет ждать тяжелое разочарование, которое ударит по обороноспособности страны.

Также "Редис" добавил, что любые гарантии безопасности, которые может получить Украина, не означают, что украинцы смогут переложить ответственность за оборону страны на плечи других.

У нас уже есть печально известный пример Будапештского меморандума, который усыпил украинское общество, убедив в том, что безопасность наших границ обеспечат подписи на бумаге,

– пояснил Денис Прокопенко.

По его словам, враг никогда не откажется от намерения оккупировать Украину, и именно поэтому нам нужно продолжать реформировать армию, наращивать собственный ВПК и готовиться.