Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

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В ISW рассказали о целях россиян в войне на 2024 год

В Институте изучения войны отметили, что российское военное командование преимущественно отдавало приоритет усилиям по захвату остальной Донецкой области и созданию буферной зоны на севере Харьковской области в 2024 году, однако не смогло достичь этих целей.

Там указывали, что по оценкам западных и украинских источников, Россия планировала до конца 2024 года захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Однако медленное продвижение оккупационных войск в начале и в середине 2024 года, вероятно, заставило российское военное командование переоценить свои планы и определить главной наступательной задачей до конца года захват Покровска.

Аналитики ISW напомнили, что российская армия за весь 2024 год захватила 4 населенных пункта среднего размера – Авдеевку, Селидово, Угледар и Курахово. Самый большой из них насчитывал более 31 тысячи человек довоенного населения. Однако в декабре успехи россиян замедлились.

"Российским войскам понадобится чуть более двух лет, чтобы захватить остальную часть Донецкой области с темпами продвижения до 2024 года. И то, это возможно, если предположить, что все наступления России будут ограничены Донецкой областью и что они смогут захватить большие городские территории так же легко, как небольшие села и поля", – говорится в отчете ISW.

В Институте изучения войны указали, что ВСУ еще предстоит остановить российские войска от продвижения в их приоритетных секторах. Поэтому помощь Запада остается критически важной для способности Украины стабилизировать линию фронта в 2025 году.