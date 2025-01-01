Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

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В ISW розповіли про цілі росіян у війні на 2024 рік

В Інституті вивчення війни зазначили, що російське військове командування переважно віддавало пріоритет зусиллям із захоплення решти Донецької області та створення буферної зони на півночі Харківської області у 2024 році, проте не змогло досягти цих цілей.

Там вказували, що за оцінками західних та українських джерел, Росія планувала до кінця 2024 року захопити всю територію Донецької та Луганської областей. Однак повільне просування окупаційних військ на початку та в середині 2024 року, ймовірно, змусило російське військове командування переоцінити свої плани та визначити головним наступальним завданням до кінця року захоплення Покровська.

Аналітики ISW нагадали, що російська армія за весь 2024 рік захопила 4 населені пункти середнього розміру – Авдіївку, Селидове, Вугледар і Курахове. Найбільше з них налічувало понад 31 тисячу осіб довоєнного населення. Однак у грудні успіхи росіян уповільнилися.

"Російським військам знадобиться трохи більше двох років, щоб захопити решту Донецької області з темпами просування до 2024 року. І то, це можливо, якщо припустити, що всі наступи Росії будуть обмежені Донецькою областю та що вони зможуть захопити великі міські території так само легко, як невеликі села та поля", – ідеться у звіті ISW.

В Інституті вивчення війни вказали, що ЗСУ ще належить зупинити російські війська від просування в їхніх пріоритетних секторах. Тому допомога Заходу залишається критично важливою для здатності України стабілізувати лінію фронту у 2025 році.