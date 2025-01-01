Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис командира 12 бригади спеціального призначення "Азов". За його словами, навіть якщо бойові дії у 2025 році припиняться, війна нікуди не зникне.

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Командир "Азову" звернувся до українців

Денис Прокопенко заявив, що зараз український та світовий медіапростір "просякнутий впевненістю", що у 2025 році війна в Україні завершиться. Однак це переконання шкодить як фронту, так і тилу.

Воно дає примарну ілюзію, заспокоює та розслаблює в ситуації, коли розслабитись означає втратити державу та незалежність,

– написав військовий.

Прокопенко підкреслив, що якщо ці прогнози не виправдають себе, українське суспільство чекатиме важке розчарування, яке вдарить по обороноздатності країни.

Також "Редіс" додав, що будь-які безпекові гарантії, які може отримати Україна, не означають, що українці зможуть перекласти відповідальність за оборону країни на плечі інших.

У нас вже є сумнозвісний приклад Будапештського меморандуму, який приспав українське суспільство, переконавши у тому, що безпеку наших кордонів забезпечать підписи на папері,

– пояснив Денис Прокопенко.

За його словами, ворог ніколи не відмовиться від наміру окупувати Україну і саме тому нам потрібно продовжувати реформувати армію, нарощувати власний ВПК та готуватись.