Отношения – одна из базовых потребностей человека. Во время войны строить их однозначно сложнее, но возможно. Война, как инфекция, пробралась в каждую сферу нашей жизни, и мы продолжаем бороться, влюбляться, рожать детей, планировать будущее. И так, военные возвращаются с фронта другими, но давайте откровенно, война изменила всех нас.

Война – не новая реальность. Она стала обыденностью, с которой мы учимся сосуществовать. Наши мужчины и женщины ежедневно проходят ад на земле, держа оборону на фронте, прячась от ракет в подвалах, пытаясь закрыть миллионные сборы. В основе всего этого – стресс – тотальный, всепоглощающий стресс, который не может не влиять на нас.

Как балансировать между военной службой и личной жизнью? Почему мы чувствуем то, что чувствуем. Куда исчезают эмоции, либидо и понимание в паре. Как преодолевать все эти кризисные состояния, 24 Канал спросил у психолога ОО "Психологическая поддержка и реабилитация "Свободный выбор" Натальи Стадниченко.

К теме "Я тебя туда не посылал": интервью с психологом о том, как мы повторно травмируем военных

"Война. Любовь и терапия" – новый проект 24 Канала – это цикл глубоких интервью с военными и психологами о вызовах и сложностях, с которыми сталкиваются украинцы во время войны. Разговоры о личностных переживаниях, выборах и попытках балансировать в измерении "война". Потому что опыт боевых действий – это ни с чем не сравнимый, неоднородный и часто совершенно разный для каждого военного опыт.



Этот проект – это способ заполнить такую пропасть. Мы должны научиться понимать друг друга, знать как коммуницировать между собой, чтобы строить целостное государство, за которое так преданно боремся. Эти разговоры – это своеобразная терапия и поддержка, ответы на те вопросы, объяснения которым иногда сложно найти.

Здоровая взаимозависимость: как строить отношения с военным/военной

Отношения с военными – это прежде всего отношения с мужчиной или женщиной. Впрочем, военная служба является фактором, который может ухудшать взаимопонимание в паре. Почему нам может быть сложнее строить отношения во время войны?

Отношения сами по себе – это довольно сложный процесс, а отношения в условиях войны – тем более. Война добавляет давления, неопределенности, рисков, жизненной фрустрации, невозможности удовлетворить определенные потребности, которые присущи парам в мирной жизни.



Наталья Стадниченко объяснила, почему война создает давление на отношения / Фото, предоставленное 24 Каналу

Привязанность – это эффективная взаимозависимость. Формируя привязанность, мы формируем эмоциональную связь, где каждый человек может удовлетворять собственные потребности, заботиться сам о себе, но также мы можем влиять на эмоции друг друга.

Именно взаимозависимость объясняет, почему близким людям легче утешить друг друга в критических ситуациях, чем посторонним. С родным человеком у нас построена сеть взаимного доверия.

В то же время отношения – это довольно сложная, многокомпонентная межличностная связь. И для того, чтобы эта взаимозависимость была качественной, нужно время, положительный совместный опыт, которых в условиях войны не хватает.

Если речь о построении новых отношений во время войны, то "существует больше рисков не сформировать качественные отношения из-за перегруженности обстоятельствами". Сделаю несколько акцентов относительно этапов формирования этой взаимозависимости, они вариативны – могут быть, а могут не быть.

Знакомство. Оно необязательно будет личным. И часто перед тем, как люди принимают решение о том, что они пара, у них может быть гораздо меньше общего времени, чем это было бы в условиях без войны. Важно понимать, что на момент создания отношений люди находятся под влиянием стресса, что может вызвать определенную спешку или наоборот – отсрочить начало отношений. Формирование доверия. Мы можем сомневаться в своей привязанности или сомневаться в вовлеченности партнера. И это нормально. В конце концов, главным в вопросе построения отношений является общее видение будущего. И общее видение текущего положения вещей. Общее понимание того, ради чего мы формируем эти отношения.

При построении отношений может выясниться, что партнеры не имеют общего видения относительно того, как будет продолжаться это общение. Или, например, у них могут иметь разные представления о том, как будут распределены роли в отношениях, или о том, как быстро эти отношения должны приобрести какую-то определенность. Эти различия будут препятствовать построению отношений.

Например, военные могут считать, что нет смысла начинать отношения, объясняя это высокими рисками потери жизни и здоровья. Бывает, что отношения происходят, даже если их не планировали. Мы можем сопротивляться эмоциям, отвергать факт близости и возможность создания отношений, держать эмоциональное расстояние.

А бывает наоборот – прыгаем в отношения с головой и только потом начинаем рефлексировать и понимать, что были определенные вещи, на которые не обратили внимание в начале отношений из-за обстоятельств, в которых они начались, из-за непоследовательности этапов и стрессовых условий войны.

Существует и другая модель отношений, когда пара была еще до того, как один из партнеров ушел на войну. В таком случае уже есть хороший альянс, партнеры хорошо знают друг друга. Понимают, какая поддержка нужна партнеру, какое поведение наоборот – раздражает. Эти моменты уже были проработаны в предыдущей "версии" отношений. Таким парам несколько легче, чем тем, у которых отношения на этапе становления.

Наталья Стадниченко Психолог Партнерство требует вложений – времени, энергии, желания, которых в войну не хватает. Поэтому в таких условиях отношения наоборот могут добавлять стресса и неопределенности.

Война – не то, что можно кому-то пожелать: как принять решение партнера стать военным

В случае, если вы уже в отношениях и партнер решает идти на войну, как принять его решение? Почему нам может быть грустно из-за этого? Как справляться с тревогой за партнера?

Лучше – откровенно об этом сказать и попросить объяснить, почему он так решил. Так вы сможете понять, как партнер принимал это решение "внутри себя", а не с позиции того, как он это аргументирует. Пусть "проведет" вас своей внутренней историей. Расскажет о чем думал, чего боялся, в чем сомневался? Почему этот вариант ему кажется удачным?

Важно помнить, что мы можем по-разному понимать слова. Пусть партнер объяснит, какие смыслы он придает своим словам. Попросите партнера разъяснить аргументы. Отбросьте свои гипотезы относительно этого, а услышьте видение партнера.

Например, он чувствует, что больше не может терпеть неопределенность. Возможно, были другие факторы. Здесь важно, чтобы вы увидели именно его картинку. Поняли, почему партнер почувствовал эту необходимость. Понимание поможет разделить это решение с партнером.



Чтобы принять решение партнера, вам нужно прежде всего понять причины этого выбора / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Относительно того, как справляться с тревогой за партнера, знайте, что тревога является той сферой, где мы учимся адаптироваться. Спектр эмоций будет разным, степень тревоги может достигать невиданных уровней. Вместе с тем это будет заставлять психику адаптироваться к эмоциональной нагрузке.

Наталья Стадниченко Психолог Сначала мы чувствуем себя "перегруженным", а со временем ищем варианты, как с этими переживаниями справиться: говорим с близкими, с друзьями, с партнером. Изучаем условия службы, условия в учебной части, узнаем род войск, в который попадает партнер, какую должность занимает, какой у него коллектив.

Эти детали и знания снимают тревогу. В нашей голове формируется целостная картинка, которая позволяет воспринимать армию как определенный образ жизни, и войну как определенный контекст, условия, обязанности, работу. Мы понимаем, в каких условиях находится наш близкий человек, и учимся контролю над эмоциями.

Также можно обратиться за психологическим сопровождением, поддержкой по крайней мере на первых этапах. Иногда достаточно нескольких консультаций, чтобы адаптироваться к этой "новой жизни". И если нужны какие-то отдельные навыки, то просто вовремя их наработать и использовать.

Нам часто грустно за решение родного человека, потому что мы понимаем, что война это не что-то, что можно кому-то пожелать. И нам грустно понимать, что это происходит в жизни родного человека, в нашей жизни.

Что должны обсудить партнеры перед тем, как присоединиться к рядам ВСУ?

Прежде всего стоит обсудить вот эту внутреннюю историю решения. Вам обоим должно быть понятно, как и почему это произошло. Второе – это завершение гражданской жизни, приведение дел к такому состоянию, в котором их можно будет или оставить, или закрыть. Это личные вопросы безопасности. Например, финансовые моменты, договоренности с родными – кто с кем свяжется в случае какой-то критической ситуации. Также желательно выделить время на отдых, который станет своеобразным переходом от гражданской жизни и началом военной жизни.

Стоит поговорить о рисках, которые касаются потери здоровья и жизни. Это тяжелые темы и люди часто могут избегать их, но это также может приводить к недоосознанию рисков близкими людьми военнослужащих. Родные также могут не знать, каких действий хочет их близкий человек в этих ситуациях.

Наталья Стадниченко Психолог Это более сложная часть разговора, тем не менее она важна. Ее следует разбивать на несколько этапов. Она должна дать представление о последней воле воина: кому перейдут материальные вещи, какое прощание он хочет. Это поможет также сформировать осознание, что эти риски действительно есть. В конце концов, если что-то плохое происходит, родные будут знать, как действовать.

Это очень важно! Предлагаем ознакомиться с документом "Последняя воля воина", где собраны материалы для поддержки близких и родных военнослужащих в случае возможной потери при выполнении боевых задач. Здесь вы найдете ответы на сложные вопросы, рекомендации и практические советы.

Все разговоры сводятся к коту: как не потерять общие темы и понимание в отношениях на расстоянии

В контексте отношений, к чему надо быть готовыми? Как они изменятся? Ведь, фактически это отношения на расстоянии и строить их, очевидно, нужно иначе. Как именно это делать?

Отношения на расстоянии всегда являются сложными, потому что привязанность требует близости, нам хочется быть рядом, хочется вместе проводить время, а по факту мы не можем этого сделать. Поэтому отношения на расстоянии – это полная противоположность тому, чего требует здоровая привязанность. Но, опять же, мы адаптируемся и ищем другие способы проводить время вместе. При этом основа доверительной взаимосвязи та же самая – это хорошее отношение друг к другу.

Мы стараемся держать кулачки друг за друга, быть сочувствующими, открытыми к тому, чтобы слышать, как чувствует себя другой человек, в чем он нуждается, видит ли он, что чувствуем мы. Главное оставаться на стороне близкого человека: где-то поддержать, где-то разделить отчаяние, дать почувствовать, что хоть физически вы не вместе, но вы все равно рядом.



В отношениях нужна эмоциональная вовлеченность обоих партнеров / Фото Валентины Полищук

Строя доверительные отношения с партнером военным, однозначно нужно уделять достаточно времени на разговоры, в частности, на сложные темы. И для этого хорошо подходят игровые карточки для пар, друзей. Это классный инструмент, подобный терапевтическому, который дает возможность выстраивать связи между людьми.

Например, карточная игра "Миры" от Veteran Hub. Игра поможет обсудить темы, касающиеся опыта войны и партнеров военнослужащих, а также другие важные вещи об отношениях. Такие разговоры формируют связь в условиях физической разделенности или когда один партнер имеет гражданскую жизнь, а другой – военную.

Еще важный момент: когда один из партнеров идет на войну, то другой партнер, чаще это женщина, тоже вовлекается эмоционально в события на фронте. При этом женщины продолжают находиться физически в гражданском мире, и это создает своеобразный “расщепляющий” внутренний опыт, с которым надо уметь справляться. Зачастую, кроме внутренних переживаний, женщина продолжает выполнять все те же функции – работает или занимается детьми. Вести гражданскую жизнь с подобными эмоциональными нагрузками может быть сложно. Стоит об этом говорить, делиться переживаниями с друзьями, родными и заботиться о себе.



Поддерживать военного и ждать его возвращения с фронта может быть изнурительно и сложно / Фото Валентины Полищук, 24 Канал



Важно! В условиях, когда демобилизации просто не существует, чувство неопределенности может ухудшать наше состояние. Без отдыха психика военнослужащих справляется с личностными вызовами хуже. Поддерживать родного человека становится все труднее. Иногда разговоры просто не клеятся и кажется, что общих тем – не осталось. О чем бы вы не говорили – успехи на работе, домашние дела, ссоры соседей, проблемы детей в школе, шутки, мемы, политические скандалы – все раздражает вашего партнера. При этом рассказывать о своей реальности он тоже может не хотеть, сидя в подвале неделю, без солнечного света, нормальной еды и обычных человеческих благ. Тогда, как иногда шутят, все разговоры "сводятся к коту". Пара должна понимать, что так может произойти и не стоит воспринимать это как поражение в отношениях.



То, что вам может быть сложнее найти общий язык, не означает, что вы стали чужими друг другу. Напротив, это означает, что вы устали, что ваши базовые потребности не закрыты. Поэтому тратить энергию на еще что-то организм просто не видит смысла. У вас банально закончилось топливо. Не существует универсального решения, придется ждать, пробовать договариваться, искать проблески тем, которые могут “включать" вас как пару. И если сейчас это ваш кот – это нормально.

Эмоции – угроза: как реагировать на ранения и другие травмирующие события в жизни военного

Часто женщины эмоциональнее мужчин. Мешают ли мужчинам-военным чрезмерные эмоциональные реакции родных. Например, в случае ранения, или другие непредсказуемые обстоятельства, которые могут происходить на войне.

Разница на самом деле в том, что женщин учат быть экспрессивными, а мужчин учат – противоположному. А вот эмоции они переживают идентичные, разница только в их проявлении. Также процесс проживания эмоций будет зависеть от жизненного опыта, особенностей характеров, независимо от пола. Дополнительно может влиять и непосредственно война, ведь на фронте люди должны постоянно контролировать свои эмоции. Поэтому эта разница со временем становится более выразительной. Между человеком, который был в зоне боевых действий, и тем, что находится в тылу.

Партнеры, которые находятся на фронте, часто являются эмоционально истощенными службой, боевой работой, отношениями в коллективе. Они слишком уставшие для того, чтобы проявить должным образом то, что чувствуют.

Даже во время отпусков эта усталость и истощение могут оставаться. Первые мысли и желание военнослужащих во время отдыха – побыть наедине, отоспаться. Это о степени усталости, она настолько сильная, что нет возможности думать о чем-то другом, кроме базовых потребностей. То же самое происходит, когда военный находится в месте несения службы.

Наталья Стадниченко Психолог В случае ранений часто речь о "приглушении чувств". Этот навык нужен военным для эффективности в принятии решений. И впоследствии интенсивные чувства, эта эмоциональная экспрессия других людей может восприниматься как угрожающая. Боевые условия учат военнослужащих контролю над эмоциями для лучшего реагирования в критических ситуациях. И наоборот – чрезмерная эмоциональность расценивается ими, как потенциальная угроза для жизни.

Все же, как правильно реагировать на подобные ситуации? Как коммуницировать с военными, чтобы поддержать, но не создавать дополнительного давления?

Говорить, что вы рядом. Сказать, что не всегда можете их понять, не всегда можете понять их переживания. Потому что со слов сложно представить, как они чувствуют себя и в каких ситуациях бывают. Но стоит дать понимание, что этот человек для нас достаточно важен, чтобы вы были рядом. Достаточно важен, чтобы вы спрашивали, как и что он чувствует, можете ли вы что-то сделать, чтобы помочь.

Говорить, интересоваться, обсуждать другие темы. Делать все те же вещи, что делают люди в обычных отношениях. Например, отправить фотографию котика, которого мы увидели у подъезда, или поделиться чем-то, о чем вы сегодня думали, читали. Показать партнеру, что вы помните о нем, что эта связь для вас важна.

Наталья Стадниченко Психолог Также нормально сказать ему, что вы переживаете за него. Но рассказать об этом через описание своего состояния. Например: "Мне не безразлично, я переживаю, но я буду стараться делать, что от меня зависит, чтобы справиться и заботиться о себе". Признать: "Да, я испытываю эти эмоции, потому что ты важный для меня человек, но я справлюсь с этим. Если я смогу чем-то помочь, дай мне знать".

В принципе, говорить о том, что вы волнуетесь, является нормальным. Также стоит установить какую-то частоту поддержки этой связи. Например, созваниваться или списываться один раз в день, или раз в три дня, или когда партнер выезжает-приезжает на точку. Установите эти маркеры, они помогут уменьшить вашу тревогу и будут полезными и военному. Он не будет нервничать из-за ежеминутных сообщений: "Как ты?". Также желательно узнать контакты еще кого-то, например собрата или командира, чтобы в случае, если исчезает связь, вы могли свериться, все ли в порядке с вашим близким человеком.

Довольно распространенное утверждение, что военные возвращаются с фронта отстраненными и холодными. Понимаю, почему так происходит, ведь тяжелые травмирующие события не оставляют психике других вариантов. Как этому противодействовать? И что именно происходит с психикой военного?

Да, военные возвращаются с фронта отстраненными и холодными. Во-первых, война очень изнурительная физически. И люди просто устают и нуждаются во времени на восстановление. Во-вторых, о том, что люди видят на войне, трудно кому-то рассказать.

Видеть или чувствовать такое ненормально в гражданской среде. О военном опыте сложно говорить и часто он неоднороден. На практике это выглядит так: происходит что-то хорошее, дальше что-то плохое. Потом что-то такое, за что стыдно, и что-то, за что человек чувствует благодарность. Могли быть события, которые ощущались как унижение, а были такие, за которые переполняла гордость. Все эти ощущения совокупно создают мешанину, которую либо очень сложно, либо невозможно описать.

Кроме того, есть страх, что другие не поймут этого опыта, отвергнут его. Или военному может быть самому неприятно еще раз переживать все это, рассказывая. Это срабатывает со всеми нами, когда происходит любое травмирующее событие. Часто нам не хочется к нему возвращаться мысленно и говорить о нем тоже не хочется. То же самое происходит с военными, но в другом масштабе.

Но не надо пытаться "переломить" эту отстраненность. К сожалению, эти навыки будут нужным столько, сколько продлится война. В то же время хорошо, когда военному оказавшись в другой среде, удается побыть среди близких, вспомнить другие эмоции, которые он испытывал в мирной жизни, но уже длительное время не чувствовал на войне. Посмеяться вместе, посмотреть комедию или поиграть с собакой. Но иногда эти вещи требуют времени. Сначала военному захочется расслабиться, отоспаться, отъесться, искупаться.

Наталья Стадниченко Психолог Контроль над эмоциями необходимый навык на войне. И когда длительное время человек находится в этом режиме, то по инерции это состояние остается и в гражданских условиях, когда он по сути уже не нужен. В то же время чем лучше будут отношения, чем они будут более безопасными и более понятными, тем легче военному адаптироваться. Впрочем, даже при таких условиях, это не происходит быстро. Чаще всего военному удается расслабиться, адаптироваться только под конец отпуска, когда нужно возвращаться на фронт.

Правильная коммуникации с военными действительно важна. Что еще однозначно не стоит говорить военным?

Когда наш близкий человек мобилизуется, нам важно спросить себя: "А каким он теперь может стать? Как сможет проявить себя? Как я могу помочь ему адаптироваться?" Стоит рассматривать это в контексте его сильных сторон. Не транслировать идею, что мобилизация подобна смерти. Мобилизация предполагает, что человек оказывается в другой среде, правила которой нам могут быть незнакомы, Но в этой новой среде наш близкий человек может найти новые возможности для реализации.

Важно не говорить о военной жизни в контексте потери гражданской жизни. Да, этот процесс состоялся, и да, иногда военный захочет порефлексировать по прошлому стилю жизни. Например, он был учителем, программистом, машинистом, а сейчас наводчик, делопроизводитель или артиллерист. Впрочем, постоянно об этом говорить не стоит. Воспринимать его через призму того, кем он был до армии, – не следует. Это может добавить грусти и фрустрации, но не даст больше идей. Человек уже учится новым навыкам и обязанностям там, где они есть сейчас. И важно, чтобы мы также вместе с ним “переходили” на те рельсы. Также если вы чувствуете, что какая-то тема начинает тригерить военного, или что он становится более чувствительным к определенным темам, дальше просто учитывайте это в разговорах.

Также нам не стоит умалчивать о своей жизни. Не переставайте делиться с близким человеком своими успехами, переживаниями, делами. Оставайтесь близкими, делитесь важным друг с другом – это основа доверительных отношений.



Доверие и поддержка – основа качественных отношений / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Виноват адреналин: как война влияет на сексуальную жизнь военных

Военные могут испытывать проблемы в сексуальной жизни из-за войны. Как говорить об этом с партнером/партнершей? Почему так происходит?

Чаще всего в вопросе проблем с либидо есть несколько вариантов. Первый – о подавлении влечения, и другой – о том, что влечение становится сильнее, чем оно было до войны. В обоих случаях эти изменения связывают со стрессом, напряжением, адреналином. В первом случае, для того чтобы почувствовать сексуальное желание, нам надо раскрепоститься, побыть в покое. В то же время война – это о напряжении. Когда мы пытаемся выжить, мы не думаем о еде, театрах, сексе. Нервной системе нужно успокоиться, чтобы почувствовать влечение.

Второй вариант, который, кстати, бывает чаще, когда человек возвращается с боевых действий, он в определенном приподнятом состоянии и может чувствовать гораздо более сильное влечение, чем ему это присуще. И это вариант нормы.

Кроме боевых действий, на сексуальное влечение влияет и сама система армии, то, как она организована. Часто напряжение межличностных отношений заставляет военных блокировать любые проявления желаний.

Другой фактор – ощущения женщины, которая очень редко видит партнера, а затем бессознательно "отвыкает" от него. В конце концов, когда они оба встречаются, почувствовать сексуальное влечение может быть сложнее. Нужен период восстановления. Это время будет способствовать также установлению привязанности между партнерами.

Что делать, если кажется, что из-за чрезмерных переживаний и вызовов войны отношения остыли? Как разобраться, действительно ли это так?

Первое – мы должны проговорить это со своим близким человеком. Сверить свои чувства. Чувствует ли он то же самое? Спросите, что именно он чувствует? Возможно, истощение, или он почти ничего не чувствует, кроме каких-то негативных вещей. Или он или она чувствует, что не хочет быть вместе и с вами, или что больше не чувствует романтической вовлеченности, не думает больше о вас по 20 раз в день. Следующее, что можно сделать, это проконсультироваться с психологом – отдельно или как пара. Парная терапия в этом случае лучший выход из ситуации. Также можно попробовать те же терапевтические игровые карточки для пар "Миры", о которых мы уже упоминали.

Наталья Стадниченко Психолог Можно договориться отложить этот вопрос на время и вернуться к нему после отпуска военного. Важно, чтобы человек не был эмоционально перегружен обстоятельствами, которые происходят на службе. Скорее всего, нервная система просто истощена и не способна чувствовать что-то вообще.

В любом случае решение о расставании должно приниматься взвешенно. Не все отношения длятся долго, не все отношения остаются на всю жизнь. Но важно это распознать.