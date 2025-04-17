Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что в свое время в украинской армии была корпусная система. Но ее угробили при Викторе Януковиче.

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Какие преимущества корпусной системы

Как отметил Свитан, корпус находится между дивизией и армией. В рамках этой структуры удается лучше управлять войсками и контролировать процессы.

Бригады часто растянуты на десятки километров по линии фронта. Но они не всегда имеют контроль вглубь линии боестолкновения.

Корпус закрывает условно квадрат 50 на 50. 50 километров по ширине и 50 – по глубине. Тогда командир корпуса выполняет оборонительные задачи на всю глубину. Включая фортификации. Этот процесс организуют не гражданские администрации, а именно командир корпуса,

– сказал Свитан.

В один корпус входит 5-7 бригад. В идеале они должны перекрывать примерно 50 километров фронта. Однако на практике некоторые бригады воюют на такой большой площади.

Напомним, недавно в Нацгвардии создали два новых корпуса. Их возглавили командиры "Азова" и "Хартии". Это происходит в рамках общей реформы Вооруженных Сил Украины, которые переходят от оперативно-тактических группировок и тактических групп к корпусной системе.