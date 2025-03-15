Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу 3 отдельной штурмовой бригады.

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Что известно о расширении 3 ОШБр в корпус

В День украинского добровольца, 14 марта, Третья штурмовая стала Третьим Армейским Корпусом под командованием Андрея Билецкого.

Как отмечают в пресс-службе, бойцы 3 ОШБр три года получали уникальный опыт в ожесточенных битвах, проводили успешные контрнаступления, становились самыми эффективными в применении дронов на передовой.

Военные бригады внедряли технологии, меняли подход к подготовке личного состава и создали лучший в стране рекрутинг. Запустили собственные школы FPV и НРК. Создавали масштабные культурные и просветительские проекты. Однако, по их словам, сейчас пришло время расширить горизонты.

Наши планы – изменить принципы этой войны. А значит изменить и сам ход войны в пользу Украины. Si vis pacem, para bellum. Слава Украине,

– отмечает Андрей Билецкий.

По словам Билецкого, основами построения армейского корпуса является боевая подготовка, профессиональный сержантский корпус, работа с управлением, планированием, и технологичность.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал переход ВСУ на новую организационную структуру с корпусами. Командирами корпусов должны быть наиболее подготовленные и перспективные офицеры с боевым опытом и современным мышлением.