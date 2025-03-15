Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу 3 окремої штурмової бригади.

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Що відомо про розширення 3 ОШБр у корпус

У День українського добровольця, 14 березня, Третя штурмова стала Третім Армійським Корпусом під командуванням Андрія Білецького.

Як зазнають у пресслужбі, бійці 3 ОШБр три роки здобували унікальний досвід у запеклих битвах, проводили успішні контрнаступи, ставали найефективнішими у застосуванні дронів на передовій.

Військові бригади впроваджували технології, змінювали підхід до підготовки особового складу й створили кращий в країні рекрутинг. Запустили власні школи FPV й НРК. Створювали масштабні культурні та просвітницькі проєкти. Однак, за їх словами, зараз настав час розширити горизонти.

Наші плани – змінити принципи цієї війни. А значить змінити й сам хід війни на користь України. Si vis pacem, para bellum. Слава Україні,

– зазначає Андрій Білецький.

За словами Білецького, основами побудови армійського корпусу є бойова підготовка, професійний сержантський корпус, робота з управлінням, плануванням, і технологічність.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував перехід ЗСУ на нову організаційну структуру з корпусами. Командирами корпусів мають бути найбільш підготовлені та перспективні офіцери з бойовим досвідом та сучасним мисленням.