Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Іван Тимочко, наголосивши, що запроваджується новий принцип укомплектування бригад. Тепер корпуси будуть подавати заяви на підставі інформації, яку отримуватимуть від підпорядкованих їм бригад по конкретних військових спеціальностях, по чисельності і по відповідності того, де перебуває бригада.

Дивіться також Андрій Білецький анонсував створення Ветеранського корпусу для всіх підрозділів Сил Оборони

Як на практиці реалізовуватиметься корпусна система в армії?

Тимочко відзначив, що під запити бригад на полігонах будуть конкретно готувати необхідну кількість людей по відповідних військових спеціальностях.

Це стає зрозумілим і стає можливим, тому що є корпусна система, доопрацьовуються певні моменти для систематичності, безперервності роботи цих корпусів,

– пояснив військовий експерт.

Особовий склад є вкрай необхідним, за його словами, у сенсі того, що доволі часто в сучасних умовах з'являються нові військові спеціальності, які негайно потребують певної кількості людей для того, щоб закривати ці потреби. Йдеться про зброю союзників, появу нових родів озброєння.

Зверніть увагу! Військовий експерт Роман Світан, коментуючи корпусну систему в армії, зазначив, що у межах корпусу краще управляти військами. Бригади (один корпус включає 5 – 7 бригад) часто розтягнуті на десятки кілометрів по лінії фронту і вони не мають контроль вглиб ЛБЗ. Корпус, за його словами, закриває умовно квадрат 50 на 50 кілометрів. Тоді командир корпусу виконує оборонні завдання на всю глибину, включно з фортифікаціями.

"Також бригади, які працюють на гарячих напрямках, або ті, що потенційно готуються переміщатися в зону бойових дій, мають розуміти, на яку кількість військовослужбовців вони спираються. Крім того, у них має бути розуміння, які суміжні підрозділи, корпуси будуть стояти поруч з ними, який їхній потенціал, можливості для того, щоб взаємопідсилювати один одного", – наголосив Іван Тимочко.

Він резюмував, що це доволі серйозна та клопітка робота, яку потрібно здійснювати, оскільки Росія не готова до того, щоб переходити у реальну фазу миротворчих кроків щодо припинення війни проти України.

Що зміниться в українській армії з переходом до корпусної системи?