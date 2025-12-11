Об этом пишет 24 Канал. Об изменениях в закон о мобилизации журналисты издания "Факты ICTV" поговорили с адвокатом, партнером Grain Law Firm Лидией Карплюк.
Что известно об отсрочке для молодежи в Украине?
В документе, что поддержала Рада, речь идет о военнообязанных и резервистах в возрасте 18 – 25 лет, которые заключили однолетний контракт во время военного положения и уже завершили службу. Им предлагают предоставить 12 месяцев отсрочки после увольнения.
Необходимость этих изменений объясняют тем, что после завершения службы молодые военные автоматически теряют действующую отсрочку и могут быть мобилизованы сразу после повторной постановки на воинский учет даже до достижения 25 лет.
Новая норма должна обеспечить справедливое отношение к тем, кто уже выполнил свой долг во время войны, отмечают в парламенте. В то же время законопроект оставляет возможность для добровольного поступления на службу – по собственному желанию молодежи, которая отслужила по контракту в период военного положения.
Последние новости о мобилизации: что известно?
Напомним, в Украине до конца 2025 года введут единое электронное удостоверение защитника, которое облегчит подтверждение личности военным.
В 2026 году функционал приложения Армия ID расширят: там появятся данные о выданном снаряжении и другую важную информацию для военных.
Кроме того, Главком ВСУ Александр Сырский заявил о необходимости улучшения качества личного состава и подготовки новобранцев в связи с активизацией наступления врага.